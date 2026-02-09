Le saviez-vous : abonnés Freebox Ultra, il vous faut ces équipements pour bénéficier des 8 Gbit/s symétriques

La Freebox Ultra promet des débits très élevés, mais encore faut-il disposer de l’équipement adapté pour en tirer pleinement parti.

Avec jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement comme en envoi, la Freebox Ultra s’adresse aussi bien aux usages intensifs qu’à ceux qui recherchent simplement un meilleur confort au quotidien. Toutefois, ces performances ne sont pas automatiquement accessibles depuis n’importe quel appareil. Pour exploiter la fibre 10G-EPON, disponible sur le réseau fibre de Free, une configuration matérielle spécifique est nécessaire. Voici les points essentiels à vérifier pour rendre votre ordinateur compatible, et cela est valable pour les autres offres 8 Gbit/s également.

S’équiper d’un adaptateur SFP+

Le Server Ultra intègre plusieurs ports RJ45 en 2,5 Gbit/s, mais pour dépasser ce seuil, l’utilisation du port SFP+ est indispensable. Il faut donc passer par un adaptateur SFP+ vers RJ45 afin de faire sortir les débits les plus élevés de la box.

Ces modules sont disponibles sur différents sites de e-commerce, généralement entre 40 et 55 euros. Free propose également ce matériel directement depuis l’espace abonné Freebox. Il suffit de se rendre dans la boutique pour trouver la page dédiée à la commande du module SFP+ RJ45, puis de valider la commande. L’accessoire est alors expédié sous quelques jours.

À noter que si cet adaptateur est inclus dans votre offre, il devra être restitué en cas de résiliation, avec des frais d’envoi de 10 euros. En cas de non-retour, Free prévoit une facturation de 30 euros.

Choisir le bon câble et une carte réseau adaptée

Le câble reliant la Freebox à votre ordinateur joue un rôle clé. Il est recommandé d’opter pour un câble RJ45 de catégorie 6A, 7 ou 8, capable de supporter les très hauts débits. Ces câbles existent en différentes longueurs, jusqu’à une trentaine de mètres, avec des tarifs variables selon le modèle choisi.

Côté ordinateur, il est également indispensable de disposer d’une carte réseau compatible multi-gigabit. Ce type de matériel est proposé à des prix compris entre 45 et 100 euros, selon les performances et la marque.

Pour les utilisateurs de Mac compatibles, comme certains MacBook Pro, l’usage d’un dock ou d’un adaptateur Thunderbolt est obligatoire afin d’atteindre ces débits. Enfin, si un switch n’est pas nécessaire pour connecter un seul appareil, il devient indispensable si vous souhaitez partager le port SFP+ entre plusieurs machines.

En résumé, exploiter pleinement les capacités de la Freebox Ultra, ou d’une autre offre proposant ce type de débit, demande un investissement matériel supplémentaire, mais c’est le prix à payer pour profiter réellement de ses performances maximales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox