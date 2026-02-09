Plusieurs fonctionnalités premium de Disney+ disparaissent en plein conflit autour de brevets, la plateforme avance des “difficultés techniques”

Disney+ supprime Dolby Vision, HDR10+ et la 3D sur fond de litige autour de brevets.

La plateforme Disney+ traverse une période délicate sur le plan technique. En raison d’un conflit juridique lié à des brevets, le service de streaming a été contraint de retirer plusieurs formats avancés d’image et de son de son offre. Si la diffusion en 4K reste bien disponible, le forfait Premium voit ses prestations sensiblement réduites.

Depuis plusieurs semaines, des abonnés européens constatent une dégradation de la qualité d’image sur Disney+, avec la disparition de formats jusqu’ici proposés sur les contenus compatibles.

Les premiers signaux sont apparus en Allemagne à la fin de l’année dernière, lorsque les médias locaux ont relevé la suppression du Dolby Vision et du HDR10+ sur la version allemande de Disney+. Les contenus 4K restent accessibles, mais uniquement accompagnés du HDR10 statique, y compris sur l’abonnement le plus onéreux.

Selon le média allemand Heise, cette évolution serait directement liée à une procédure judiciaire pour contrefaçon de brevets. Disney serait visé par une plainte déposée par InterDigital, une société américaine détentrice de plusieurs brevets technologiques. Un tribunal allemand aurait alors prononcé une injonction obligeant Disney+ à retirer les formats concernés de sa plateforme, comme l’a également rapporté FlatpanelsHD.

« La prise en charge de Dolby Vision sur Disney+ est actuellement indisponible dans plusieurs pays européens en raison d’un souci technique. Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption et nous mettons tout en œuvre pour la résoudre » explique le compte support du service sur X.

Une disparition qui s’étend à plusieurs pays

Initialement limitée à l’Allemagne, cette suppression ne se cantonne désormais plus à un seul marché. Les formats Dolby Vision et HDR10+ ne sont plus disponibles en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal ou encore en Pologne. La situation concernerait également les pays nordiques.

Interrogé par FlatpanelsHD, Disney évoque de simples « difficultés techniques », sans faire référence au litige en cours. Toutefois, la plateforme a retiré toute mention du Dolby Vision, du HDR10+ et de la 3D de son centre d’aide, y compris hors d’Europe, notamment en Amérique du Nord, ce qui renforce l’hypothèse d’un problème plus global.

La bataille autour des brevets a également des conséquences sur les films en 3D proposés par Disney+. Ces contenus reposant sur le format Dolby Vision, leur diffusion est actuellement impossible sur certains appareils, notamment l’Apple Vision Pro.

En attendant une résolution du conflit juridique, les abonnés Premium de Disney+ doivent donc se contenter d’une expérience technique amoindrie, malgré un tarif inchangé. Reste à savoir si et quand les formats avancés feront leur retour sur la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox