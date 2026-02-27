Free Mobile : le VPN gratuit de l’opérateur est désormais compatible avec les raccourcis de l’iPhone

Activer mVPN devient de plus en plus facile sur l’iPhone, vous pouvez maintenant l’intégrer à vos raccourcis sur iOS.

La version d’iOS de l’application de Free a récemment évolué pour intégrer une télécommande virtuelle et un widget pour activer mVPN en deux clics. Mais ce n’est pas tout, en effet, depuis peu, l’application Free est également compatible avec les raccourcis de l’iPhone et permet ainsi d’activer le VPN inclus avec la majorité des forfaits Free Mobile, y compris les forfaits Veepee.

En soi, l’intérêt est avant tout de faciliter encore plus l’activation ou la désactivation du service puisqu’il se fait en un clic, et grâce aux raccourcis de l’iPhone, il est même possible d’intégrer le bouton dans le centre de contrôle d’iOS. Pour cela, il vous suffit de vous assurer d’avoir la dernière mise à jour de l’app Free et de créer un widget pour l’application Raccourci de l’iPhone sur votre page d’accueil. Une fois cela fait, vous pouvez directement cliquer dessus et sélectionner l’application Free dans les choix proposés, puis valider le fait que le raccourci soit pour activer ou désactiver le VPN. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur le widget raccourci pour activer ou désactiver le service.

Quant à l’écran de controle, il vous suffit de l’ouvrir puis de maintenir appuyé sur un espace vide, puis “ajouter une commande”. Sélectionnez ensuite Raccourcis, puis le raccourci qui nous intéresse ici à savoir activer le VPN, et vous uarez un bouton dédié.

L’avantage par rapport au widget intégré par Free se résume en une chose : si l’installation est un peu plus longue, le service sera activé dès votre premier clic une fois cela fait. Tandis que le widget vous redirige vers l’application Free pour confirmer l’activation du VPN. Après l’avoir testé, nous avons pu constater que les deux moyens fonctionnaient instantanément.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox