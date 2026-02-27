La recette magique de Bouygues Telecom pour recruter plus d’abonnés que ses rivaux : “Ça démarre par la box”

L’opérateur récolte aujourd’hui plus que jamais les fruits d’une stratégie centrée sur la convergence de ses offres dans les familles.

Invité sur BFM Business, le directeur général de Bouygues Telecom a revendiqué la dynamique exceptionnelle de l’opérateur sur le marché du fixe. Depuis deux ans, Bouygues enchaîne les meilleures performances commerciales du secteur et fait du très haut débit résidentiel le socle de sa stratégie globale.

« Aujourd’hui le fixe est le premier moteur de croissance en termes de clients et de chiffre d’affaires », affirme Benoît Torloting. Selon lui, cette dynamique permet de structurer une véritable « stratégie de convergence dans les familles, dans les foyers ». Fin 2024, l’opérateur a ainsi lancé BiG, une offre dite « multiconvergente », pensée pour agréger box et forfaits mobiles d’une même famille sous une même bannière commerciale.

En combinant une Bbox fibre avec un ou plusieurs forfaits mobiles Bouygues Telecom, les abonnés bénéficient de réductions mensuelles progressives : plus il y a de lignes mobiles rattachées, plus le prix par forfait diminue, avec des économies pouvant aller jusqu’à 10 € par mois et par ligne lorsque plusieurs forfaits sont regroupés dans le même pack. L’offre propose également des avantages complémentaires tels que des données bonus (Giga Boost) plusieurs fois par an.

La box comme point d’entrée dans le foyer

La clé du succès revendiqué par Bouygues Telecom repose ainsi sur une logique , à savoir entrer par la box pour conquérir l’ensemble du foyer. « Ça démarre par l’installation de la box» indique l’opérateur qui mise d’abord sur la qualité d’exécution : « Si on est très performant sur le fixe et je pense qu’on l’est aujourd’hui non seulement sur la qualité des produits mais sur la qualité d’installation de relation client, on a un point de confiance dans le foyer. » Ce dernier devient alors un levier commercial puissant. « À partir de ce point de confiance, les consommateurs vont nous confier également leur mobile », à condition de proposer « des conditions vraiment particulières pour regrouper l’ensemble de leur connectivité ». Et cela fonctionne, sur le seul segment fixe, Bouygues Telecom a recruté 267 000 nouveaux clients 2025, ainsi que 316 000 sur le mobile pour un total de 583 000 ventes nettes au total, aucun autre opérateur n’a fait mieux sur l’année.

Dans un marché français historiquement très concurrentiel, ces performances placent Bouygues Telecom en tête de la conquête nette sur le fixe avec 530 000 nouveaux abonnés séduits en l’espace de seulement 2 ans. Derrière ces résultats, Bouygues Telecom assume donc une ligne claire : faire du domicile le cœur de sa proposition de valeur. « C’est ça cette stratégie fixe, foyer, famille et être au top sur la connectivité au domicile », résume son directeur général qui précise que Bouygues Telecom propose le meilleur WiFi depuis 5 ans selon les baromètres d’nPerf.

Mais ce n’est pas tout, sans la publication de ses résultats annuels du 26 février, l’opérateur a également précisé que cette progression sur le fixe s’appuie également sur le succès de son offre B&YOU Pure Fibre lancées fin 2024 laquelle a été segmentée récemment agrémentée d’une une hausse de prix, mais aussi sur l’intégration des offres fixes de La Poste Telecom depuis septembre 2025. Reste à voir si cette dynamique pourra se maintenir dans un marché arrivé à maturité, alors même que la consolidation du secteur pourrait rebattre les cartes dans les mois à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox