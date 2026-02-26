Bonne nouvelle, Free Mobile corrige une anomalie et va plus loin, tous ses abonnés sauf 2€ profitent désormais de son VPN inclus

Après plusieurs semaines d’incompréhension et de remontées d’abonnés, Free Mobile a finalement mis fin à une incohérence qui privait certains clients de son VPN intégré, pourtant inclus dans le forfait à 19,99€/mois. L’opérateur va même plus loin que ça en intégrant désormais son service dans tous les forfaits Veepee.

Free Mobile ne s’est pas contenté de corriger une anomalie : l’opérateur a visiblement élargi l’accès à son VPN intégré à l’ensemble de ses forfaits spéciaux souscrits sur Veepee, en plus des offres qui en étaient jusqu’ici exclues de façon incohérente, révèle sur X, Tiino-X83.

Déployé en 2025, mVPN constitue l’un des nouveaux arguments différenciants de Free Mobile. Directement intégré au cœur de son réseau, ce VPN permet de sécuriser les connexions, de renforcer la confidentialité et de protéger contre certains contenus malveillants, sans application tierce ni configuration complexe. Mais certains abonnés issus d’anciennes offres promotionnelles Veepee avec smartphone et engagement de 24 mois en étaient exclus, malgré leur migration vers un forfait affiché aujourd’hui à 19,99€/mois.

Cette exclusion créait une situation paradoxale puisque des abonnés payant le même prix et disposant du même forfait sur le papier n’avaient pas accès au même service. Selon les dernières vérifications partagées par la communauté, cette anomalie appartient désormais au passé. Free Mobile a donc résolu le problème tout en uniformisant l’accès à son VPN intégré désormais à tous ses abonnés mobile hormis ceux à son forfait 2€, à savoir forfait mobile 5G+, Série Free et Veepee.

Bonne nouvelle concernant mVPN pour les forfaits Veepee ! À partir d’aujourd’hui, tous les forfaits Veepee ont désormais accès à mVPN ! Merci Free ! https://t.co/0Gx8WQmdzD — Tiino-X83 (@TiinoX83) February 26, 2026

