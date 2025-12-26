SFR et Bouygues Telecom finalisent la vente stratégique de 3 700 sites mobiles, tout est en règle

C’est fait, Infracos change de main, l’américain PTI s’empare de la co-entreprise de SFR et Bouygues Telecom.

Après être entrés en négociations exclusives l’été dernier avec Phoenix Tower International (PTI) pour la cession de 100 % du capital et des droits de vote d’Infracos, leur co-entreprise créée en 2014 pour mutualiser les sites mobiles dans les zones peu denses, Bouygues Telecom et SFR ont finalisé le 25 décembre la cession de leur actif de 3700 sites. “PTI a le plaisir d’annoncer que la société a conclu avec succès l’acquisition d’Infracos, la coentreprise détenue par Bouygues Telecom et SFR qui gère environ 3 700 sites sans fil situés dans des zones moyennement denses à travers la France. Cet investissement stratégique porte le portefeuille français de PTI à près de 10 000 sites à l’échelle nationale, notamment les déploiements Build-to-Suit (BTS)”, a annoncé dans un communiqué celui qui se revendique premier fournisseur de sites pour les opérateurs mobiles à travers le monde dans les marchés à forte croissance.

Le montant de l’opération n’a pas été révélé, Bouygues Telecom a toutefois indiqué fin juillet que cette vente devrait générer un impact positif sur son endettement financier net, à hauteur de 300 à 350 millions d’euros. De son côté Altice a révélé que “la transaction devrait générer un produit brut total d’environ 480 millions d’euros pour SFR”.

Cette vente était soumise à plusieurs conditions : la consultation des instances représentatives du personnel, l’obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment de la DGCCRF, de l’Arcep et du ministère de l’Économie, au titre du contrôle des investissements étrangers.

