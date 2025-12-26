Un opérateur virtuel de SFR se démarque avec un forfait à data flexible

Une offre un peu discrète, mais qui peut faire grand bruit est disponible chez Prixtel.

Prixtel met en avant son forfait mobile flexible “Le grand”, une formule sans engagement qui ajuste son prix en fonction de la consommation data, tout en intégrant l’essentiel des usages mobiles actuels, en France comme à l’étranger. Une offre qui est par ailleurs assez cachée, puisqu’elle n’apparaît pas directement sur la page de l’opérateur, il vous faudra attendre un petit peu qu’une pop-up apparaisse et vous propose le forfait.

En France métropolitaine, l’offre inclut les appels et SMS/MMS illimités vers tous les numéros fixes et mobiles. Côté internet mobile, le forfait propose jusqu’à 290 Go par mois en 4G, 4G+ ou 5G, cette dernière étant activable gratuitement selon la compatibilité du terminal et la couverture disponible. Car c’est le point fort de Prixtel : un tarif qui évolue selon votre consommation : en somme, jusqu’à 250 Go utilisés, vous payez 7.99€, jusqu’à 270 Go, vous payez 9.99€/mois et si vous passez au-delà, vous payez 11.99€ jusqu’à la limite de 290 Go.

Le forfait propose aussi, dans l’Union européenne et les DOM, les appels et SMS/MMS illimités vers ces zones ainsi que vers la France métropolitaine. Une enveloppe de jusqu’à 25 Go par mois est dédiée à l’usage internet mobile à l’étranger, déduite de l’enveloppe globale. L’offre est sans engagement et inclut des frais d’activation de 10€, avec possibilité d’obtenir une carte SIM ou une eSIM.

