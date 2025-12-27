Le saviez-vous : Free propose une petite box de secours particulière aux abonnés Freebox pour faire face aux coupures internet et TV

Peu d’abonnés le savent, mais Free peut éviter la coupure totale d’Internet grâce à un modem 4G de secours. Gratuit dans certaines zones, payant ailleurs, le Backup Freebox cache plusieurs subtilités.

En cas de coupure de fibre ou d’ADSL, Free dispose d’un filet de sécurité encore assez méconnu : le Backup Internet Freebox, une petite “box de secours” en 4G/4G+ qui prend le relais automatiquement pour éviter la coupure totale à la maison.

Le principe est simple : lorsqu’une perte de connexion est détectée, le Backup Internet Freebox s’active et prend automatiquement le relais afin de garantir une continuité de service. L’objectif est de permettre aux abonnés de rester connectés pendant un incident réseau, sans attendre la réparation de la ligne fixe. L’accès à Free TV est même conservé. Les chaînes et services TV restent disponibles par exemple sur le Player TV Free 4K, mais aussi sur smartphones, tablettes et TV connectées.

Conçu par les équipes R&D de Free, ce modem de secours a été pensé pour être transparent au quotidien : pas besoin de sélectionner un autre Wi-Fi ni de reconfigurer ses appareils. Même les équipements déjà connectés au réseau domestique peuvent rester en ligne, y compris les Répéteurs Wi-Fi de Free.

Point important : le Backup n’est pas apparu du jour au lendemain. Il était déjà disponible via l’assistance depuis fin 2023 mais Free l’a ensuite ouvert à la souscription directe : à l’été 2024, le Backup Internet Freebox est depuis devenu disponible en option dans l’Espace Abonné. Cette option est facturée 4,99 €/mois, sans engagement, et concerne tous les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Si le FAI avait annoncé en 2024 une disponibilité “très prochainement “pour les abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution, mini 4K et One, un retard est donc a noter.

Il est aussi à noter que seuls les abonnés Freebox rattachés à une équipe Free Proxi peuvent aujourd’hui obtenir gratuitement le modem 4G en prêt lors d’une panne. Autrement dit, ce service de secours est actuellement limité aux zones couvertes par l’assistance de proximité Free Proxi . Pour les autres, la solution passe par la location/option payante. Cette situation va changer, des tests sont actuellement effectués avec des abonnés non éligibles à Free Proxi.

Quand le backup s’active, Free envoie un e-mail à l’abonné pour l’informer et lui demander s’il souhaite conserver cette connexion de secours. C’est précisément le type de message que certains abonnés reçoivent, indiquant que l’option peut devenir payante à 4,99 €/mois dès la prochaine facture, tout en restant sans engagement et résiliable à tout moment depuis l’Espace Abonné. En cas de résiliation, Free Visuellement, ce modem 4G rond peut faire penser à un Répéteur Wi-Fi Free. Et surtout, il ne faut pas le confondre avec un autre équipement : le Pocket WiFi que Free fournit par ailleurs aux abonnés Freebox Ultra. Ici, on parle bien d’un backup intégré à la continuité de service de la Freebox, conçu pour maintenir tous les appareils déjà connectés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox