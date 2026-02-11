Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : les débits Freebox boostés, la Révolution adopte un nouveau standard…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

9 février 2005 : Free booste le débit de ses abonnés Freebox

Une bonne nouvelle pour les abonnés Free Haut débit de l’époque : l’accès au débit maximum dans toutes les zones non dégroupées. Ainsi, pour l’offre dual-play alors proposée par l’opérateur de Xavier Niel, les abonnés pouvaient accéder à un débit jusqu’à 10 272 kbit/s en réception et jusqu’à 320 kbit/s en émission. La migration, rendue possible le 9 février 2005, était proposée gratuitement pour les abonnés raccordés en 2560 kbit/s.

9 février 2012 : France Telecom propose ses premières offres mixtes au nom d’Orange

Les offres mixtes France Télécom commencent à disparaître puisque c’est le 9 février 2012 que les premières offres combinant fixe et mobile Orange sont présentées par l’opérateur. Le choix était laissé aux utilisateurs vis à vis de la durée des appels : deux heures (19,90€/mois), quatre heures (25,90€) ou illimité (39,90€).

La transition est bien enclenchée !

12 février 2004 : une troisième Freebox voit le jour

La deuxième génération des Freebox a vu le jour avec la Freebox V3 qui apporte un tout nouveau design à la Freebox le 12 février 2004. Plus compacte, dotée d’un affichage LED que n’avaient pas les versions précédentes, la Freebox V3 fait aussi table rases de connectiques inutilisées comme les connecteurs RCA et le second connecteur téléphonique. A noter la Freebox V3 était surnommée… la coquille saint-jacques, on imagine facilement pourquoi en voyant son look.

V1, V3, V6, des designs toujours renouvelés pour Free (sans mentionner la Delta ou la Pop…).

12 février 2013 : la Freebox Révolution passe au Bluetooth

Une nouveauté qui nous paraît pourtant bien habituelle, mais qui a son importance dans l’histoire des Freebox. Le 12 février 2013 a en effet été déployé un nouveau firmware de la box incluant la gestion du Bluetooth. L’occasion également pour Free d’annoncer qu’il allait proposer un clavier et une manette compatible avec ce nouveau standard.

14 février 2005 : YouTube est créé

Un an et dix jours après Facebook, c’est une nouvelle plate-forme qui changera internet qui apparaissait. Issu d’une volonté de pouvoir partager ses vidéos simplement et gratuitement sur le web, YouTube est né à la Saint-Valentin 2005. La plate-forme a bien évoluée depuis, notamment après son rachat par Google, mais à l’époque c’était une plate-forme sans prétention permettant tant aux créatifs qu’aux familles de partager des instants vidéos à grande échelle. La première vidéo postée sur YouTube en est le parfait exemple : il s’agit simplement de l’un des fondateurs de YouTube décrivant des éléphants dans un zoo.

14 Février 2012 : Free Mobile permet l’achat d’un téléphone en plusieurs fois

Peu de temps après son lancement, l’opérateur de Xavier Niel a continué à s’améliorer et à proposer de nouveaux services. Ainsi, le 14 février 2012, Free permettait enfin aux abonnés Free Mobile de payer leur mobile en plusieurs fois. À l’époque, il fallait donc acheter votre appareil sur l’espace abonné, avec la possibilité d’échelonner le paiement sur 12 ou 24 mois selon le modèle. Les prémices de la solution Free Flex lancée des années plus tard.

Petit retour dans le passé avec les smartphones du moment…

14 février 2023 : la Freebox Pop se modernise

Le système d’exploitation de la Freebox Pop évolue. Après avoir lancé en mai 2022 un programme de bêta-test pour le déploiement d’Android 10 sur son player Pop, Free commençait enfin a déployer le 14 février 2023 une mise à jour système à destination de tous ses abonnés. Celle-ci permet de migrer d’Android 9 à Android 10.5.34. Un gain en modernité appréciable, tant du point de vue de la sécurité que dans sa pérennité logicielle.

