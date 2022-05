Android 10 arrive prochainement sur Freebox Pop, un programme de test est lancé

Les développeurs recherchent des volontaires pour essayer Android TV 10 sur la Freebox Pop.

Changement d’OS à venir pour le petit player de Free. Un nouveau programme de bêta-test est ouvert par les développeurs Freebox pour permettre aux volontaires de tester Android 10 sur le player Pop. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire en postulant en tant que volontaire sur le post dédié publié sur le bugtracker.

Pour rappel, le player lancé en 2020 par l’opérateur de Xavier Niel tourne actuellement sous Android TV 9. Les développeurs apportent quelques précisions et informations concernant les ajouts de ce nouvel OS qui, s’il ne “révolutionne pas fondamentalement le fonctionnement et vos usages” apportera certains changements. Notamment un nouveau launcher se concentrant sur l’affichage des applications et les réorganisant par dernier usage pour faciliter la navigation. L’appui long sur la touche Free de la télécommande permettra également de stopper toutes les applications, le support du chromecast en veille profonde sera amélioré, ainsi que des options plus techniques comme une meilleure gestion du son et de l’image.

Certains bugs sont connus à ce jour et listé sur le bugtracker, mais les participants sont prévenus que le player peut devenir inutilisable quelques jours, mais que des solutions sont mises en place pour permettre le retour à la normale pour les testeurs. Notamment la possibilité d’utiliser un firmware correctif avec une clé USB, ou encore un échange du player si nécessaire. Si vous souhaitez vous inscrire, notez également qu’un nombre maximum de participants sera déterminé et qu’il faudra être précis sur la remontée des bugs : “merci de systématiquement envoyer un rapport de diagnostic, et de préciser les modèles de vos équipements impliqués (modèle de la TV, de la barre de son, etc) ” expliquent les développeurs.

Merci à Tiino