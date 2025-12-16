Orange lance un plan de décarbonation des Livebox existantes et des modèles à venir

L’opérateur historique français signe un nouveau partenariat structurant avec Sagemcom afin de réduire l’empreinte carbone de ses Livebox. L’accord concerne aussi bien les box déjà installées chez les abonnés que les futures générations, avec des actions concrètes sur la fabrication, la consommation énergétique et la durée de vie des équipements.

Orange annonce un partenariat renforcé avec Sagemcom, l’un de ses principaux fournisseurs d’équipements, afin d’accélérer la décarbonation de ses box internet. Particularité de l’accord : il couvre à la fois les générations futures de Livebox et le parc déjà installé chez ses 12;3 millions de clients, avec des objectifs « mesurables » de réduction des émissions de CO2eq.

Le « plan de progrès » signé par les deux groupes vise à agir sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la fin de vie, en structurant des actions autour de trois axes : la fabrication, la consommation énergétique et la circularité (durée de vie, réemploi, recyclage). Orange met en avant des leviers activables à court terme sur le parc existant, citant notamment l’optimisation énergétique, la maintenance logicielle et l’allongement de la durée de vie utile des équipements.

Les deux entreprises rappellent viser une trajectoire compatible avec le net zéro carbone d’ici 2040. Orange souligne que son scope 3 représente plus de 80 % de ses émissions de GES, d’où l’accent mis sur les achats et la chaîne d’approvisionnement, via son programme « Partners to net zero carbon ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox