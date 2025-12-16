Une Freebox Révolution 2 fait rêver, un manque sur tvOS pour Free TV… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

La Freebox Révolution upgradée, les abonnés en rêvent

Quinze ans après, la Freebox Révolution n’est plus la vitrine technologique de Free, mais elle demeure un symbole fort : celui d’une box pensée pour durer, régulièrement améliorée, et toujours capable de répondre aux besoins de millions d’abonnés. Et on peut le voir dans nos commentaires, l’idée d’un player inspiré de cette box fait clairement rêver !

Il manque encore quelque chose à Free TV sur Apple TV

Apple déploie tvOS 26.2 sur ses boîtiers Apple TV. Cette mise à jour intermédiaire, plus discrète que la version majeure de l’automne, se concentre sur un point longtemps critiqué par les utilisateurs : la gestion des profils au sein d’un même foyer. Sans bouleverser l’interface, Apple introduit plusieurs ajustements concrets qui simplifient le partage de l’Apple TV, notamment dans les familles. Certains espéraient cependant que cette mise à jour règle un problème de longue date sur Free TV… Sans succès.

La TNT en 4K, ce n’est clairement pas pour tout de suite

À moins de deux mois des Jeux olympiques d’hiver 2026, France Télévisions prépare une montée en gamme technologique majeure. Selon le compte X très informé @ultrakfr), la chaîne France 2 UHD passera en HDR10+ et Dolby Vision à partir du 26 janvier 2026. De quoi relancer le débat sur le fait que les chaînes TV en 4K soient encore bien rares…

Séduire quand on débarque sur la TNT, ce n’est pas facile

Toujours dernières de la TNT, T18 et Novo 19 tentent d’imposer leur identité malgré des débuts peu impressionnants. Leurs patrons revendiquent un bon lancement et promettent une montée en gamme des programmes dans les prochains mois. On peut cependant dire que les avis sont encore très mitigés.

Oui, on parle aussi de la TV ici

Comme vous le constatez, nous évoquons assez régulièrement l’univers de la télévision, comme ce fut le cas lorsque nous avons abordé la question d’une vraie refonte de l’audiovisuel réclamée par M6. Certains s’en offusquent, arguant que ce n’est pas un sujet touchant Free. Alors, non seulement nous sommes un média télécom, ce qui inclut la télévision, mais surtout… Si, à termes, de tels sujets peuvent impacter les abonnés.

