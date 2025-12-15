Abonnés Freebox avec Apple TV : des nouveautés arrivent avec tvOS 26.2, et un problème est résolu

Apple a lancé sa salve de mises à jour de fin d’années, y compris sur ses décodeurs.

Apple déploie tvOS 26.2 sur ses boîtiers Apple TV. Cette mise à jour intermédiaire, plus discrète que la version majeure de l’automne, se concentre sur un point longtemps critiqué par les utilisateurs : la gestion des profils au sein d’un même foyer. Sans bouleverser l’interface, Apple introduit plusieurs ajustements concrets qui simplifient le partage de l’Apple TV, notamment dans les familles.

Disponible comme boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, ou en option multi-TV, l’Apple TV bénéficie désormais de tvOS 26.2. La mise à jour est proposée sur les mêmes modèles que tvOS 26, à savoir l’Apple TV HD et l’ensemble des Apple TV 4K encore supportées.

Des profils enfin créés sans compte Apple

Jusqu’ici, la création d’un profil utilisateur sur Apple TV nécessitait obligatoirement un compte Apple, ce qui compliquait inutilement les usages familiaux ou occasionnels. Avec tvOS 26.2, Apple assouplit cette contrainte. Il est désormais possible de créer un profil simplement en indiquant un nom, sans l’associer à un identifiant Apple. Lors de la création, il suffit également de préciser s’il s’agit d’un profil enfant.

Cette évolution facilite l’accueil d’invités ou l’utilisation temporaire de l’Apple TV, tout en permettant à chaque utilisateur de disposer de son propre historique de visionnage, de recommandations personnalisées et de listes de contenus, sans gestion de mot de passe.

Pour les plus jeunes, Apple renforce les contrôles parentaux avec un véritable mode Enfants intégré directement à l’app Apple TV. Les profils dédiés filtrent automatiquement les films, séries et contenus Apple TV+ afin de ne proposer que des programmes adaptés à l’âge défini. Cette approche limite les réglages manuels et rend la protection plus cohérente au quotidien.

Ces profils restent toutefois cantonnés à l’écosystème Apple. La personnalisation s’applique essentiellement à l’app Apple TV, qui centralise les contenus de plusieurs services de streaming. Si Apple met à disposition une API pour permettre aux applications tierces d’exploiter ces profils, peu d’acteurs majeurs, comme Netflix, l’utilisent à ce stade.

Des ajustements discrets mais utiles

tvOS 26.2 apporte également quelques raffinements complémentaires. Il est désormais possible de protéger un profil par un code PIN à quatre chiffres, afin d’éviter les changements involontaires entre utilisateurs. Cette protection reste cependant limitée à l’app Apple TV et ne bloque pas l’accès aux autres applications.

Apple ajoute aussi la possibilité de définir une langue différente par profil, un détail appréciable dans les foyers multilingues. À cela s’ajoutent des corrections de bugs, des optimisations de performances pour une navigation plus fluide et quelques ajustements visuels hérités de l’interface Liquid Glass introduite avec tvOS 26.

Déployée en parallèle d’iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, visionOS 26.2 et HomePod 26.2, cette version s’inscrit dans une logique de cohérence de l’écosystème Apple en fin d’année. Sans révolutionner l’Apple TV, tvOS 26.2 corrige enfin l’un de ses points faibles historiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox