Les nouveautés de la semaine chez Free : révélations chez Free Mobile, mise à jour de 2 Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

La nouvelle chaîne gratuite Europe 1 TV de Canal+ est désormais lancée sur les Freebox et box d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Le Player de la box iconique de Free qui fête aujourd’hui ses 15 ans, est désormais disponible en version 1.3.56. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour du Player Devialet des abonnés Freebox. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle sélection gratuite de 13 films pour ceux qui aiment voir la “planète en panique”. Plus d’infos…

Pour les abonnés Freebox Ultra les plus geeks, voici une nouvelle version alternative non officielle de Freebox OS. Aussi pour les abonnés Freebox Pop et Delta.

Free déploie un simulateur pour connaître la date de fin de l’ADSL chez vous et pousse la migration vers sa fibre. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile s’apprêterait à lancer l’eSIM sur Apple Watch dans les prochains jours et tout se dévoile. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free TV ne fonctionne pas avec Starlink, l’opérateur explique pourquoi. Plus d’infos…

