Pour les abonnés Freebox Ultra les plus geeks, voici une nouvelle version alternative non officielle de Freebox OS

Deux développeurs indépendants, connus sous les pseudonymes @powl_d et @HG07H, viennent de lancer une nouvelle interface destinée aux utilisateurs de Freebox Ultra. Baptisée Ultra Dashboard, cette création communautaire propose une expérience plus moderne et plus fluide que l’interface intégrée à Freebox OS, pour ceux qui ont l’habitude de pousser leurs Freebox dans ses retranchements les plus geeks.

Ce Dashboard n’est pas un produit officiel de Free, mais un outil complémentaire conçu par des passionnés. Il s’appuie sur les API existantes et évolue sous forme de projet open source. Actuellement, Ultra Dashboard est pleinement opérationnel en bêta sur Freebox Ultra. Cette première version permet déjà aux utilisateurs de se familiariser avec la nouvelle interface, même si certaines fonctions restent susceptibles d’être modifiées .

Le projet se distingue également par son ouverture : le code est accessible sur GitHub, permettant à chacun de tester la bêta. L’installation et les prérequis sont évidemment détaillés sur la page du projet, affichant notamment parmi les prérequis de disposer de Node.Js 18+, de npm, d’être connecté un réseau local avec la Freebox Ulra et de se trouver sur un navigateur moderne (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Ultra Dashboard introduit plusieurs améliorations notables par rapport à Freebox OS avec une interface plus moderne, plus claire et plus épurée, facilitant la lecture des informations essentielles liées à la Freebox. Les premiers retours mettent en avant une vision plus synthétique de l’état de la connexion, de la box et des services actifs, offrant ainsi un aperçu global plus efficace.

Quelques limites à garder en tête

Ultra Dashboard n’étant pas une interface officielle de Free, il s’agit d’un outil externe qui ne bénéficie d’aucune garantie de l’opérateur. La version reste une bêta, susceptible de comporter des bugs ou fonctions incomplètes. La compatibilité est pour l’instant centrée sur Freebox Ultra, tandis que l’installation et l’usage s’adressent à un public averti, n’ayant pas peur du code et ayant également un usage assez poussé de leur Freebox, qui nécessiterait une nouvelle interface répondant davantage à leurs besoins.

Ne serait-ce que l’installation nécessite l’utilisation de deux programmes bien connus des développeurs et si les instructions sont assez détaillées pour lancer et faire fonctionner l’application, il est nécessaire de compiler le code fourni pour faire tourner le programme et accéder à cette interface. Il n’existe pas pour l’heure d’exécutable clé-en-main permettant une installation rapide sans avoir à copier le code.

L’interface propose déjà un tableau de bord complet avec le suivi du débit en temps réel, l’état de la connexion, les informations système et la liste des appareils connectés. Elle intègre aussi une gestion avancée du WiFi, du VPN et des téléchargements, ainsi qu’un explorateur de fichiers, des outils de téléphonie, un guide TV et la gestion des enregistrements.

À cela s’ajoutent la prise en charge des machines virtuelles, un contrôle parental détaillé, des statistiques réseau poussées et de nombreux paramètres système, dont un mode sombre et les commandes de redémarrage ou d’extinction. Malgré son statut bêta, l’ensemble offre déjà un niveau de fonctionnalités riche et diversifié.

À noter cependant : React, utilisé pour développer ce programme, a été touché par une faille importante récemment (React2Shell). Ainsi, si vous souhaitez utiliser cette interface, sachez qu’il est possible qu’elle soit impactée par cette vulnérabilité si le développeur n’a pas encore mis à jour sa release.

