Les nouveautés de la semaine chez Free : Canal+ enrichit la Freebox Ultra, incident Free Mobile sur les appels, une chaîne française en clair etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free lance la nouvelle offre “Canal+ La Chaîne” avec une évolution majeure : l’arrivée du replay.

La formule incluse sur Freebox Ultra et proposée sur Pop et Ultra Essentiel bénéficie désormais d’un service de rattrapage intégré via l’app Canal+. Une nouveauté appréciable qui permet de revoir films récents, séries, émissions et productions originales. Plus d’infos…

Free annonce la mise en clair pendant un mois d’une chaîne musicale culte.

Melody TV devient accessible gratuitement sur les Freebox et Free TV jusqu’au 31 décembre, avec un large catalogue de programmes musicaux emblématiques. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : une nouvelle flopée de jeux PC à récupérer sans surcoût.

Run & gun rétro, stratégie, RPG… Prime Gaming accueille plusieurs titres, accessibles gratuitement pour les abonnés Free bénéficiant d’Amazon Prime. Plus d’infos…

Radio France lance une toute nouvelle application accessible sur Freebox Pop et Freebox Ultra.

La plateforme Audio de Radio France arrive sur les players Android TV de Free, mais aussi sur d’autres Smart TV, permettant d’accéder plus facilement aux radios, podcasts et émissions du groupe public. Plus d’infos…

Free révèle de nouvelles informations cruciales sur les enregistrements TV dans le cloud.

L’opérateur clarifie enfin le fonctionnement des paliers d’heures d’enregistrement et introduit des alertes plus transparentes pour aider les abonnés à suivre leur consommation et anticiper la facturation éventuelle. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : de nombreux abonnés ne peuvent plus appeler — Free confirme l’incident.

Depuis plusieurs jours, des clients signalent une impossibilité d’émettre ou de recevoir des appels, alors que les SMS continuent de fonctionner. L’opérateur reconnaît le problème, lié à ses transformations réseau en cours, et indique que ses équipes sont mobilisées. Plus d’infos…

Free Mobile éteint massivement ses antennes 3G pour muscler sa 4G.

En novembre, l’opérateur a désactivé 8 937 sites 3G, ne conservant plus que 21 179 antennes actives. Une bascule accélérée vers la 4G et la 5G. Plus d’infos…

5G : Free Mobile doit activer 340 sites supplémentaires en décembre sur la bande 3,5 GHz.

L’objectif est d’atteindre les 10 500 sites sur cette bande de fréquence d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Free Mobile lance ses promos “Super Hottes”.

Une nouvelle vague de réductions sur une large sélection de smartphones, avec des modèles pour tous les budgets. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Fin du cuivre : Free se veut confiant.

Selon l’opérateur, il y aurait “assez peu” de réfractaires au basculement vers la fibre, et les premières expérimentations se déroulent correctement. Plus d’infos…

L’Arcep met en demeure le tout premier réseau fibre de Free, trop atypique pour fonctionner correctement.

Le régulateur estime que l’accès au réseau de “Réseau Optique de France” n’est toujours pas “effectif”, malgré les mesures de fiabilisation engagées par Iliad depuis 2023. Une transformation profonde est exigée d’ici fin 2026. Plus d’infos…

Freebox Ultra Stranger Things : c’est fini pour tout le monde.

Le stock est officiellement épuisé. L’édition spéciale n’est donc plus disponible, même pour les nouveaux abonnés. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox