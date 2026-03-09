Abonnés Freebox : une avalanche de nouvelles promos sur de nombreuses Smart TV Samsung

Jusqu’à 200€ d’économisés grâce à des remises directes sur la boutique réservée aux abonnés Freebox.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose actuellement des remises immédiates allant jusqu’à 200 € sur une vaste sélection de téléviseurs Samsung QLED 4K dans sa boutique en ligne. Ces offres permettent de s’équiper d’un grand écran à tarif réduit, tout en profitant du paiement en 30 fois sans frais. Valables jusqu’au 29 mars 2026, elles concernent l’ensemble des gammes proposées, avec la possibilité de régler à tout moment le reste à charge après l’achat.

The Frame QLED 2025 55 pouces : 200€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 339€ puis 21.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 65 pouces : 50€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 179€ puis 13.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 75 pouces : 50€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 249€ puis 19.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 85 pouces : 80€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 369€ puis 24.99€/mois pendant trente mois

U7005 Crystal HUD 43 pouces : 30€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 89€ puis 6.99€/mois pendant trente mois

U7005 Crystal HUD 55 pouces : 30€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 129€ puis 8.99€/mois pendant trente mois

U7005 Crystal HUD 65 pouces : 40€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 159€ puis 12.99€/mois pendant trente mois

U7005 Crystal HUD 75 pouces : 50€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 219€ puis 15.99€/mois pendant trente mois

U7005 Crystal HUD 85 pouces : 100€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 269€ puis 20.99€/mois pendant trente mois

Ces modèles intègrent nativement l’application Free TV, qui donne accès aux chaînes incluses dans votre abonnement Freebox. Pour découvrir comment accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo détaillé. Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace abonné Freebox : connectez-vous, cliquez sur “Télévision”, puis sur “Smart TV Samsung”.

Quelques conditions sont à respecter pour profiter de ces offres avantageuses. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une carte bancaire pour effectuer le premier paiement de votre commande, les mensualités étant ensuite prélevées directement sur votre facture Freebox. Il est également impossible de passer commande si vous avez des impayés chez Free, ce qui reste assez logique.

Enfin, une condition moins connue s’applique : il faut être abonné Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs pour que la section Smart TV apparaisse dans votre espace abonné. Autrement dit, si vous venez de souscrire à une Freebox, vous devrez patienter un peu plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox