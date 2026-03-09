Le saviez-vous : Free propose une page dédiée à la prise en main de votre téléphone, pour vous guider même dans les réglages les plus complexes

Si vous avez peur de ne pas savoir configurer votre téléphone, Free Mobile a une page faite pour vous.

Quand les réglages d’un smartphone peuvent tourner à la galère, Free Mobile met à disposition des abonnés une série de guides de configuration en ligne pour de nombreux modèles de smartphones. Ces fiches permettent de trouver rapidement des solutions à des questions courantes liées à l’utilisation de son téléphone.

Ces guides couvrent de nombreux sujets pratiques : insertion ou retrait de la carte SIM, configuration des MMS, perte de réseau, modification du code PIN, récupération du code IMEI, utilisation de la messagerie vocale visuelle ou encore connexion à un réseau Wi-Fi. L’objectif est d’accompagner les abonnés étape par étape dans la prise en main de leur appareil, voire pour des réglages plus accessoires comme les transferts de donnée, l’effacement des cookies internet, ajouter un comte email à son iPhone…

Pour y accéder, il suffit de se rendre sur la page d’assistance Free Mobile. Dans la section “Mon mobile”, cliquez sur “prise en main” afin d’afficher la page regroupant tous les modèles recensés par Free. Free propose des guides pour un large éventail de fabricants : Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, mais aussi Nothing ou TCL. Après avoir choisi la marque, vous accédez à la liste des modèles disponibles.

Dans le cas des iPhone par exemple, les guides couvrent aussi bien les modèles récents que des appareils plus anciens, de l’iPhone 6S jusqu’aux générations plus récentes avec l’iPhone 17 Pro Max.

Une fois le modèle sélectionné, le guide propose différentes rubriques comme mise en route, utilisation des services, dépannage ou réglages. La page d’introduction précise également certaines informations utiles, comme la compatibilité 5G, la prise en charge de l’eSIM ou la version du système d’exploitation.

Chaque manipulation est expliquée pas à pas, souvent accompagnée de schémas, afin de rendre les instructions plus faciles à suivre. Un outil pratique pour résoudre rapidement un problème ou découvrir les fonctionnalités de son smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox