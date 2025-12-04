5G : Free Mobile doit donner un dernier coup de collier sur la bande 3,5 GHz d’ici la fin du mois pour tenir ses obligations

Numéro 1 incontesté en nombre total de sites 5G, Free Mobile doit en revanche activer 340 sites supplémentaires en décembre sur la bande reine afin de respecter ses engagements auprès du régulateur.

Free Mobile accélère sur la 5G, mais il lui reste un dernier effort important à effectuer sur la bande 3,5 GHz, la plus stratégique pour les très hauts débits mobiles. Selon le nouvel observatoire de l’ANFR arrêté au 1er décembre 2025, l’opérateur compte désormais 10 160 sites 5G techniquement opérationnels sur cette fréquence en métropole. Il doit atteindre 10 500 sites d’ici la fin de l’année pour respecter les obligations fixées par l’Arcep : il lui manque donc 340 sites à mettre en service en décembre.

Pour les autres opérateurs, la marche à franchir est beaucoup plus limitée, Bouygues Telecom n’est plus qu’à 16 sites de l’objectif (10 484 vs 10 500) alors que SFR doit encore mettre en service 264 sites (10 236 vs 10 500). Orange, avec ses 13 311 sites 3,5 GHz, a largement rempli ses obligations depuis longtemps.

Sur le seul mois de novembre, Free Mobile a ainsi activé 203 nouveaux sites 5G en 3,5 GHz, soit la plus forte progression du marché devant Bouygues Telecom (+168), Orange (+100) et SFR (+72). Malgré cette dynamique, l’opérateur reste en queue de peloton sur cette bande. Free doit donc réaliser, en un mois, un volume d’activations supérieur à celui de novembre pour atteindre son objectif. Mais rien d’impossible puisque l’année dernière, il a réussi à déployer 377 sites durant le mois de décembre pour atteindre la barre exigée des 8000 sites.

Free toujours largement en tête sur le nombre total de sites 5G

Ce retard relatif sur la bande 3,5 GHz ne doit pas masquer un autre indicateur, toutes fréquences confondues, Free reste nettement leader du nombre de sites 5G en service. Au 1er décembre, l’ANFR recense :

Free Mobile : 22 241 sites 5G techniquement opérationnels

Bouygues Telecom : 17 327

SFR : 15 691

Orange : 15 377

Cette avance, Free la doit en grande partie à son réseau très dense en 700 MHz, bande de basse fréquence qui assure une large couverture mais des débits plus modestes que le 3,5 GHz. L’opérateur n’utilise en revanche pas la bande 2,1 GHz en 5G, contrairement à Orange, SFR et Bouygues. Au 1er décembre, Orange reste d’ailleurs le seul à exploiter les trois bandes 5G autorisées (700, 2,1 et 3,5 GHz), quand Free se limite au 700 et au 3,5 GHz, et SFR/Bouygues au duo 2,1 + 3,5 GHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox