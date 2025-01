5G : Free Mobile tient in extremis ses engagements et passe officiellement le cap des 8000 sites 3,5 GHz

Free Mobile compte désormais 8059 sites 5G équipés dans la bande 3,5 GHz, l’opérateur a une nouvelle fois intensifié ses déploiements en décembre pour remplir ses objectifs 2024.

Dans son nouvel observatoire mensuel des déploiements des réseaux 5G, l’ANFR a dévoilé ce mardi 7 janvier 2025 le nombre de sites rendus compatibles 5G par chaque opérateur durant le mois de décembre 2024. Sur la bande reine 3,5 GHz, Free Mobile a une nouvelle fois déployé davantage que ses rivaux afin de respecter ses engagements pris auprès de l’Arcep, à savoir compter 8000 sites sur cette fréquence d’ici la fin de l’année. Le mois dernier, l’opérateur a ainsi appuyé sur l’accélérateur en rendant techniquement opérationnels 377 nouveaux sites 3,5 GHz, contre 266 pour SFR, 202 pour Orange et 187 pour Bouygues Telecom.

Au total, Free Mobile comptait, au 1er janvier 2025, 8059 sites équipés dans cette bande. L’opérateur réussit ainsi à tenir in extremis ses engagements pour l’année 2024. Orange a pour sa part d’ores et déjà atteint les objectifs 2024 et 2025 avec 11 330 sites 3,5 GHz techniquement opérationnels. SFR et Bouygues Telecom comptent eux 9 448 et 8 977 supports.

Au classement général, Free Mobile reste très largement en tête sur le nombre de sites 5G grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz, il compte désormais 20 626 sites 5G, loin devant Bouygues Telecom (15 480 supports) et SFR (14 028) lesquels s’appuient sur le déploiement en complément de la bande 2100 MHz. Orange (11 720 supports) se différencie par son choix de déployer quasi-uniquement la bande 3,5 GHz qui apporte plus de débit au dépend de la couverture. L’opérateur historique compte toutefois 614 sites 5G 700 MHz techniquement opérationnels et 467 dans la bande 2100 MHz.

D’ici fin 2025, Free, SFR et Bouygues Telecom devront avoir franchi la barre des 10 500 sites dans la bande 3,5 GHz dont 2 625 en zone peu dense et dans les territoires d’industrie, hors des principales agglomérations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox