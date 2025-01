Canal+ met les points sur les i autour de l’expiration de l’abonnement Disney+ de ses clients

La filiale de Vivendi tient à rassurer ses abonnés à la suite de l’envoi d’ un mail prêtant à confusion de Disney+ au sujet de la fin de leur abonnement à la plateforme de streaming via Canal+.

A la suite de la fin de son contrat de distribution avec Disney, Canal+ a tenu à clarifier, la semaine dernière via son assistance, une situation qui a pu inquiéter certains de ses abonnés. Un mail envoyé par Disney+ annonçait l’« expiration de leur abonnement Disney+ via CANAL+ » et semblait laisser entendre qu’une démarche de résiliation ou une reprise de facturation directe par Disney+ pourrait être nécessaire.

Canal+ a tenu à rassurer ses clients : aucune action n’est requise de leur part. La coupure des droits d’accès à Disney+ dans le cadre des abonnements Canal+ se fait automatiquement, sans résiliation à effectuer. Par ailleurs, Disney+ ne dispose pas des informations bancaires des abonnés Canal+ et ne peut donc pas procéder à une facturation directe. “La coupure des droits d’accès à ces programmes est automatique et ne requiert aucune action de leur part. Contrairement à ce que laisse penser le mail de Disney+, aucune continuité de service et reprise de facturation par Disney+ n’est prévue”, a fait savoir la filiale de Vivendi.

Le groupe précise également que seules les personnes ayant initialement souscrit à un abonnement directement auprès de Disney+, avant de passer à une offre Canal+ incluant le service, sont concernées par une éventuelle reprise de facturation par Disney+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox