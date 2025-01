Fin du mariage avec Disney : ce qui change pour les abonnés Canal+ depuis le 1er janvier 2025

Depuis le 1er janvier, les abonnés Canal+ n’ont plus accès aux chaînes de Disney dans leur offre, ni à Disney+. L’accord historique le liant au géant américain a bel et bien pris fin.

La fin d’une relation de longue durée marquée par un accord de 250 millions d’euros sur 5 ans en 2019 comprenant la distribution exclusive de Disney+ à son lancement, ainsi que la distribution exclusive des chaînes Disney Channel et Disney Junior en France et le renouvellement des chaînes National Geographic, Voyage et Fox Play. Mieux encore, la filiale de Vivendi s’était félicitée de diffuser en première exclusivité en France l’ensemble des films de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox, renforçant un peu plus son rang d’agrégateur-distributeur incontournable dans l’Hexagone.

Mais tout ça c’est fini. Depuis le 1er janvier 2025, Canal+ ne distribue plus les chaînes Disney Channel, Disney Channel+1, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild ainsi que le service Disney+ dans ses offres. Sur X, des abonnés font aujourd’hui état d’une notification les informant de l’expiration de leur abonnement Disney+ via Canal+. Tous les contenus de Disney sont concernés, la firme aux grandes oreilles a également annoncé “qu’à partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films”. Et d’ajouter que l’ensemble de ses productions – films, séries, documentaires – restent accessibles à tous directement sur Disney+. Pour tenter de rattraper les abonnés Canal+, Disney lance aujourd’hui une promotion sur son offre avec pub à seulement 1,99€/mois pendant 1 an au lieu de 5,99€.

Pour les nouveaux films, il faudra attendre 17 mois après la sortie en salles pour y accéder sur Disney+ comme l’exige la chronologie des médias, laquelle est plus favorable à Canal+, premier financeur du cinéma français qui pouvait diffuser ses films 6 mois après leur sortie. Dans ce contexte, d’après les informations des Échos, Disney chercherait à réduire la fenêtre de diffusion des films sur sa plateforme de SVOD à neuf, voire et serait prêt à débourser 55 millions d’euros par an pour une fenêtre plus courte contre environ 13 millions aujourd’hui. Le géant américain a également signé fin décembre un accord de distribution avec Orange et Free sur la distribution de Disney Channel et National Geographic sans surcoût pour les abonnés de ces opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox