Évolutions majeures sur Freebox TV depuis le 1er janvier : de nouvelles chaînes pour tout le monde et des disparitions

La fin de certains exclusivités avec Canal+ engendre de nombreuses évolutions sur les Freebox qui concernent des chaînes iconiques.

Depuis ce 1er janvier, des évolutions importantes ont eu lieu sur Freebox TV, principalement en raison du renouvellement des accords entre certains éditeurs et Canal+. Face à ces changements, Free a signé des accords directs avec plusieurs éditeurs pour continuer à proposer certaines chaînes à ses abonnés.

Ainsi, deux nouvelles chaînes sont désormais incluses dans le bouquet basic, accessibles gratuitement pour tous les abonnés Freebox :

National Geographic sur le canal 60

sur le canal Disney Channel sur le canal 100

sur le canal Disney Channel +1 sur le canal 101

De plus, concernant les chaînes Eurosport, qui ne sont plus distribuées dans les offres Canal+ (et donc TV by Canal), Free a conclu un accord pour continuer à proposer Eurosport 1 à tous les abonnés TV by Canal. Cela concerne les abonnés Freebox Delta, Révolution et Freebox Ultra. Par ailleurs, Eurosport 1 est également offert pendant 6 mois pour les nouveaux abonnés Freebox Pop.

Cependant, certaines chaînes ont cessé d’émettre et ne sont plus disponibles sur Freebox ou sur d’autres plateformes :

Nat Geo Wild

Disney Junior

Enfin, la chaîne Eurosport 2, qui propose des compétitions sportives complémentaires à celles d’Eurosport 1, n’est désormais disponible que via la plateforme MAX.

Toutes ces mises à jour s’appliquent automatiquement sur vos Freebox. Les chaînes qui ont disparu restent momentanément visibles dans la zapliste, mais elles affichent un message précisant qu’elles ne sont plus accessibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox