“Voyez par vous même”, Apple TV+ annonce son accès libre et gratuit ce week-end

Apple cherche à séduire de nouveaux abonnés et annonce laisser accès à sa plateforme de SVOD, gratuitement, pour la durée du weekend.

“Ce week-end, voyez par vous même”, annonce la plateforme. Du 3 au 5 janvier, soit le premier week-end de l’année, il sera possible d’accéder à Apple TV+ sans payer un abonnement (9,99 euros par mois).

“Apple TV+ sera gratuit sur tous les appareils où Apple TV+ est disponible. Il vous suffit de disposer d’un identifiant Apple pour ce qui fait l’objet de toutes les attentions” explique la firme dans un communiqué. De quoi découvrir les programmes originaux d’Apple, notamment les nouvelles saisons de « Silo », « Shrinking » et « Bad Sisters », les nominés aux Golden Globes « Slow Horses » et « Disclaimer », et des succès primés comme « The Morning Show » et « Ted Lasso ». De plus, rattrapez-vous sur le phénomène mondial « Severance » avant le début de la deuxième saison…

L’application Apple TV+ est notamment disponible sur Apple TV 4K, HD et 3e génération, Smart TV Samsung, LG, Sony (depuis 2018), Panasonic, HiSense Roku et Android TV comme la Freebox Pop et Ultra, mais au aussi le Player Devialet de la Freebox Delta et Freebox Révolution, sticks Fire TV Amazon, Android TV et Google TV, sans oublier les mobiles et tablettes, ou encore Mac et Windows.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox