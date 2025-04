Ligue 1 : DAZN n’en peut plus du piratage et dévoile des chiffres chocs

Alors que la médiation entre DAZN et la LFP doit se terminer d’ici à quelques jours, le diffuseur officiel de la Ligue 1 affirme que deux tiers des visionnages des gros matchs du championnat sont réalisés illégalement.

C’est un énorme point noir pour DAZN depuis son acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 en France : le piratage a explosé. Alors qu’il est actuellement encore en médiation judiciaire avec la LFP dans le but de régler leurs désaccords, le diffuseur appuie encore davantage son argumentaire pour renforcer la lutte contre la diffusion illégale de contenus sportifs.

D’après la plateforme de streaming, 45% du piratage total viendrait des États-Unis et les pirates utiliseraient principalement les accords passés pour une diffusion à l’international pour accéder aux grandes affiches. Alors qu’il compte moins de 650 000 abonnés, 1.5 million de personnes regarderaient les plus grandes rencontres… Soit un million de spectateurs au travers de moyens illégaux.

Cette question est l’un des points d’accroche majeurs entre le diffuseur et la LFP. DAZN s’estime arnaqué et s’être vendu un produit bien trop cher et pas assez protégé contre les pirates. Il envisagerait même de quitter le navire dès la fin de la saison.

Source : L’Equipe

