Ligue 1 : DAZN menacerait de tout quitter dès la fin de saison

Frustré de la qualité du championnat et des conditions de diffusion, DAZN pourrait tout plaquer très vite.

Depuis le 28 février, la LFP et DAZN tentent de trouver un terrain d’entente sous l’égide d’un médiateur après le blocage de 35 millions d’euros par la plateforme britannique. Ce dernier, apprécié des deux parties, a permis d’apaiser le ton des discussions, sans pour autant aboutir à une avancée concrète.

DAZN estime que les clubs ne respectent pas pleinement leurs engagements en matière de valorisation du produit, limitant l’accès aux joueurs et aux coulisses. Le diffuseur plaide pour un modèle de rémunération mêlant part fixe et variable, conditionnée au respect de ces engagements. Il attend également des mesures plus strictes contre le piratage, un point qui pourrait être en partie couvert par une loi prévue pour 2025.

Face à l’inertie des discussions, DAZN envisagerait ainsi de rompre son contrat dès la fin de la saison, bien avant la clause de sortie prévue en décembre, selon les informations de RMC Sport . La LFP, percevant cette menace comme une tactique de négociation, aurait ainsi affirmé être prête à sanctionner plus durement les clubs défaillants. Une proposition qui n’aurait pas vraiment convaincu DAZN, qui souhaiterait toujours quitter le navire dès les barrages passés fin mai. Si la rupture se confirme, un bras de fer judiciaire pourrait s’engager.

En parallèle, la Ligue explorerait ainsi un plan B, même si une clause contractuelle empêche toute négociation avec d’autres diffuseurs. DAZN pourrait accepter de lever cette restriction en échange d’une contrepartie. La création d’une chaîne interne par la LFP semble être la seule alternative viable. Dans ce climat d’incertitude, la prochaine échéance de paiement du 30 avril sera cruciale. DAZN pourrait ne pas régler la totalité des 70 millions d’euros attendus si les clubs ne respectent pas leurs engagements, fragilisant encore davantage la trésorerie du football français à l’approche de la fin du championnat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox