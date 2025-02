Droits TV : DAZN et la LFP cherchent à trouver un accord pour enterrer la hache de guerre, une première dette remboursée

DAZN et la LFP ont entamé un processus de médiation proposé par la justice pour régler leurs conflits.

Depuis le début d’année, la situation est plus que tendue entre le diffuseur officiel de la Ligue 1 et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Entre le retard de paiement de l’échéance de DAZN qui a entraîné une action en justice et la réponse de DAZN qui réclame plus de 500 millions d’euros de dommages et intérêts, les relations sont loin d’être cordiales.

Cependant, dans un communiqué publié aujourd’hui par DAZN, on apprend que la situation pourrait s’arranger ou qu’en tout cas, des démarches ont été entreprises en ce sens. En effet, à l’initiative du Président du Tribunal des activités économiques de Paris, un processus de médiation a été engagé pour trouver une solution aux enjeux partagés par les deux parties.

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un premier accord a été trouvé aux termes duquel DAZN a soldé l’échéance de paiement de janvier 2025, entraînant un désistement de la LFP en justice. “Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord sur l’ensemble des difficultés rencontrées entre la LFP et DAZN“, annonce le diffuseur.

