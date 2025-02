Altice France prévoit de nouvelles cessions d’actifs pour réduire encore un peu plus sa dette

La dette d’Altice France devrait baisser de 2,5 milliards d’euros supplémentaires grâce à une nouvelle cession d’actifs non essentiels.

Allégée d’une part importante de sa dette en cédant 45% de son capital, Altice France compte bien aller encore plus loin dans son effort répété afin de se désendetter davantage. Son PDG, Arthur Dreyfuss, a confirmé dans une interview accordée aux Echos que des ventes d’actifs non stratégiques sont encore à venir.

Grâce à un accord avec ses créanciers, la dette du groupe va s’établir à 15,5 milliards d’euros contre 24 milliards aujourd’hui, avec une possibilité de la réduire à 13 milliards via ces futures cessions, lesquelles ne sont pour l’heure pas encore identifiées. Ce refinancement ne devrait en tout cas pas impacter la stratégie opérationnelle de SFR, qui poursuit son plan de relance commerciale.

Avec une situation financière stabilisée, SFR aborde 2025 avec confiance, misant sur une croissance soutenue et une amélioration continue de ses services, et ce en dépit pour le moment d’une fuite massive d’abonnés en particulier sur le mobile. Parmi les dernières opérations d’Altice France visant à réduire sa dette, figurent la vente de ses filiales médias BFM-TV et RMC à CMA-CGM pour un montant de 1,5 milliard d’euros., la cession de 70 % de ses centres de données à Morgan Stanley Infrastructure Partners pour plus de 700 millions d’euros ou encore la vente de ses parts dans La Poste Mobile. Rattachée à Altice International, la filiale Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, a quant à elle été cédée l’année dernière la bagatelle d’1 milliard d’euros à Outbrain.

