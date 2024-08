Altice continue de réduire sa dette colossale avec une nouvelle cession à 1 milliard d’euros

Teads, la filiale spécialisée dans la pub en ligne d’Altice va rentrer dans le giron d’Outbrain. Un accord définitif a été conclu.

L’objectif de réaliser une plus-value est rempli même si Altice en attendait plus. Rachetée en 2017 près de 285 millions d’euros par le groupe de Patrick Drahi, Teads va être cédée la bagatelle de 1 milliard d’euros à Outbrain, plateforme leader de recommandations sur le Web ouvert.

Si le groupe Altice espérait récupérer près de 3 milliards d’euros, il s’est finalement mis d’accord sur une transaction composée de 725 millions de dollars en espèces initiales et de 25 millions de dollars en espèces différées, de 35 millions d’actions ordinaires d’Outbrain et de 105 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles.

Il s’agit d’un conclu un accord définitif, annonce un communiqué de Outbrain pour qui cette fusion stratégique “réunira deux des noms les plus reconnus de la publicité numérique pour créer une solution publicitaire omnicanale de bout en bout destinée à l’Internet ouvert. La transaction combinera la technologie de performance basée sur l’IA d’Outbrain avec les solutions de vidéo et de branding de pointe de Teads, fusionnant les capacités hautement complémentaires des deux entreprises dans une solution complète à entonnoir complet pour les annonceurs.”

Les deux sociétés devraient rassembler un total de 20 000 annonceurs directs avec une base de plus de 10 000 environnements médias premium, créant ainsi l’un des plus grands chemins d’approvisionnement direct sur l’Internet ouvert et la CTV. La plateforme combinée couvrira plus de 50 marchés et atteindra plus de 2 milliards de consommateurs par mois. La transaction de cette vente devrait être finalisée lors du premier trimestre 2025 et est soumise aux conditions de clôture habituelle.

Après plusieurs années de croissance, les résultats de l’adteach d’Altice déçoivent depuis plusieurs mois, son chiffre d’affaires a notamment baissé de 7% sur les 9 premiers mois de l’année. Il était donc temps de vendre Teads, cette opération ajoutée à la vente de l’opérateur portugais Mero devrait soulager la branche Altice International endettée à un peu plus de 8 milliards d’euros.

L’opération de cession d’actifs continue ainsi du côté d’Altice dont la dette s’élève à près de 60 milliards d’euros. En France, sa filiale SFR a déjà cédé 70% de l’activité de ses data centers pour 500 millions d’euros à Morgan Stanley Infrastructure Partners. L’opérateur au carré rouge est également en vente mais seulement de manière partielle, sa maison-mère devrait en garder le contrôle. Le groupe cherche également à céder 50,01% de XpFibre, sa filiale FTTH mais les offres ne sont pas à la hauteur de ses espérances, il espère récupérer quelques 8 milliards d’euros dans cette opération.

