Xavier Niel augmente son offre de rachat du groupe télécoms Milicom à 4,4 milliards de dollars

Le fondateur d’Iliad relève de 300 millions d’euros son offre en vue d’acquérir l’opérateur aux 50 millions d’abonnés en Amérique centrale et du sud.

Après avoir essuyé un premier échec le mois dernier dans son offensive sur Millicom International Cellular SA, Atlas Investissement, holding de Xavier Niel, revoit son offre de rachat, jugée jusqu’à présent trop basse. Le milliardaire français propose désormais 4,4 milliards de dollars soit 25,75 USD par action ordinaire et 25,75 USD par DTS contre 24 USD auparavant.” Cette nouvelle offre représente une augmentation de 7,3% par rapport au prix initial d’Atlas, ce que nous considérons comme convaincant” a annoncé le véhicule d’investissement le 2 août dans un communiqué.

Selon la holding du fondateur d’liad, lequel possède déjà 29% de l’opérateur opérant sous la marque Tigo en Amérique centrale et du sud, cette nouvelle offre représente “le cours de bourse le plus élevé atteint par Millicom au cours des deux dernières années jusqu’au 22 mai 2024 (dernier jour de cotation avant les spéculations du marché concernant une éventuelle offre publique sur la Société”, mais aussi “une prime de 27,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions au cours des 90 derniers jours calendaires” contre 18,8 % précédemment. Cette augmentation a ainsi pour but d’apporte davantage de valeur à tous les actionnaires souhaitant apporter leurs actions et”permet à ceux ayant acheté des actions depuis le 22 mai 2024 de réaliser un bénéfice”.

Mi-juillet, la première offre d’Altlas n’avait pas été jugée conforme aux valorisations des pairs de Millicom ni aux perspectives commerciales futures du groupe. Le comité indépendant du conseil d’administration du groupe avait alors recommandé à l’unanimité aux actionnaires de ne pas accepter cette OPA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox