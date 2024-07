Xavier Niel et Iliad stoppés dans leur offensive à 4,1 milliards de dollars pour s’emparer du géant Milicom

L’offre de la holding Atlas de Xavier Niel n’est pas jugée conforme aux valorisations des pairs de Millicom ni aux perspectives commerciales futures du groupe. Le comité indépendant du conseil d’administration du groupe recommande à l’unanimité aux actionnaires de ne pas accepter cette OPA. Après être progressivement monté au capital de l’opérateur Milicom (Tigo) depuis plus d’un et demi, Xavier Niel et sa holding Atlas Investissement, ont lancé une offre publique de rachat début juillet portant sur toutes les actions en circulation du géant télécoms en Amérique latine à un prix de 24 $ par action, et son équivalent SEK par DTS. Si cette OPA du principal actionnaire du groupe avec une participation de 29%, est ouverte jusqu’au 16 août, force est de constater qu’elle bat de l’aile, au point d’être quasiment refusée en l’état. En effet, le comité indépendant du conseil d’administration de Millicom recommande aujourd’hui à l’unanimité aux actionnaires et aux détenteurs de DTS de ne pas accepter l’offre d’Atlas. Celle-ci “sous-évalue considérablement Millicom et ne serait pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires “, assure-t-il. Selon Telecompaper, le rejet de l’offre publique d’achat aurait même déjà été acté, en l’attente d’une officialisation. Les raisons évoquées par le comité sont multiples, “le prix de l’offre ne prend pas suffisamment en compte les attentes fondées sur le plan à long terme de Millicom selon le groupe générera un flux de trésorerie disponible de 659 millions USD, 701 millions USD et 833 millions USD en 2024, 2025 et 2026″, apprend-on. Par ailleurs, le prix de l’offre apparaîtrait “bien inférieur” aux multiples de négociation des sociétés cotées comparables, “il représente une décote de 37,3 % par rapport au prix par action impliqué en appliquant le même multiple à Millicom”, indique le comité qui note aussi une décote de 30% du prix de l’offre par rapport au rendement moyen du flux de trésorerie disponible des capitaux propres des pairs commerciaux du groupe.

Le cours de l’action Millicom a grimpé à 25 dollars le mois dernier, suggérant aux investisseurs qu’il est peut-être encore possible d’augmenter l’offre d’Atlas. “Le prix de l’offre représente une prime négative par rapport au cours de clôture le plus récent des actions”, poursuit le comité. Milicom opère sous la marque Tigo dans neuf pays en Amérique centrale et du sud, l’opérateur compte aujourd’hui près de 50 millions de clients fixe et mobile.