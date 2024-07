SFR enrichit ses options internationales avec 45 nouvelles destinations

SFR propose de nouvelles destinations dans ses Packs Séjour permettant à ses abonnés de bénéficier d’appels, SMS et data en itinérance à prix réduit.

Pour les globe-trotteurs, SFR propose des options nommées “Packs Séjours” afin de permettre d’utiliser leur forfait à l’international sans crainte de hors-forfait. Ces offres limitées dans le temps coûtent à partir de 25€ et incluent de 3 à 15 Go de data, de 30 à 60 SMS (hors MMS) et de 30 à 60 minutes d’appel, depuis les pays inclus dans le Pack vers ces mêmes pays et la France métropolitaine.

De nouvelles destinations ont été intégrées aux divers Packs répartis par zones géographiques. Avec l’ajout de 45 pays, les packs couvrent désormais un total de 86 destinations. Voici la liste des ajouts :

Ces offres restent cependant assez onéreuses et ne permettent que très peu d’appels ou de SMS à l’échelle d’un mois, même la data disponible reste assez restreinte puisque seul le pack Amérique du Nord propose 15 Go. Voici un exemple des différents tarifs proposés par l’opérateur au carré rouge :

A titre de comparaison, le forfait Free permet d’accéder à 35 Go de data dans 100 destinations, la plupart étant proposées au sein des packs de son concurrent. SFR propose également une carte prépayée European Travel SIM dédiée aux usages en Europe et dasn les DOM avec 60 Go, appels illimités et 120 minutes d’appels vers 118 pays du monde, compatible 5G pour 34.99€. Cette dernière est valable 30 jours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox