Fin de C8 : CStar pourrait récupérer TPMP selon Hanouna, “la convention le permet”

L’animateur fétiche de la chaîne C8 est revenu sur les projets du groupe Canal pour son programme phare “Touche pas à mon poste” (TPMP). CStar pourrait récupérer la poule aux oeufs d’or.

Quel avenir pour TPMP sur petit écran ? La très populaire émission de Cyril Hanouna était menacée de disparaître en même temps que C8, qui n’a pas été retenue sur la TNT. Mais difficile de lâcher l’une des émissions les plus regardées pour la filiale de Vivendi, qui envisage de continuer l’aventure.

Dans une intervention durant son émission de rentrée, Cyril Hanouna est revenu sur l’avenir de son talk-show à partir du 28 février. “On voulait savoir s’il était possible dans la convention de CStar de faire un talk-show, de type TPMP, entre 18h et 21h30, dans les horaires dans lesquels on est“, commence-t-il. Avant de poursuivre en affirmant que la convention de la chaîne, également détenue par Bolloré, le permet. Rien n’est cependant encore arrêté : “on va travailler là-dessus, il y a d’autres pistes.. On étudie cette piste, mais je vous dirai ce qu’il va se passer dans les prochains jours. Celle-ci est la plus avancée avec les équipes. La bonne nouvelle est qu’il est possible de faire un talk-show sur la chaîne CStar“.

Pendant les vacances, la presse s’est enflammée concernant l’avenir de TPMP. Quelle est la vérité ? @Cyrilhanouna s’exprime dans #TPMP et répond aux rumeurs ! pic.twitter.com/QyCYLBzyAS — TPMP (@TPMP) January 6, 2025

Dans le paysage audiovisuel, l’avenir de TPMP fait parler de lui, notamment suite au coup de tonnerre qu’ont été les rejets des candidatures de NRJ 12 et C8 pour la TNT. Une autre piste avait été envisagée avec le lancement d’une nouvelle chaîne “H-TV” sur myCanal.

