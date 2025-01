Free lance un jeu concours avec le PSG

Tentez de remporter des places pour le match qui opposera le Paris Saint-Germain et Manchester City le 22 janvier prochain.

Free, partenaire officiel du club, lance un jeu concours inédit permettant de remporter deux places pour le choc tant attendu en Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City le 22 janvier prochain. Ce rendez-vous au Parc des Princes s’annonce comme l’un des moments forts de la saison.

Le principe est simple : rendez-vous dans l’une des 50 boutiques Free de l’Île-de-France entre le 6 et le 17 janvier 2025. Sur place, un QR code géant vous permettra de valider votre participation via votre smartphone. Le tirage au sort, prévu le 20 janvier 2025, désignera les heureux gagnants.

Grâce à son partenariat noué en septembre dernier avec le Paris Saint-Germain, Free continue de renforcer le lien entre les supporters et leur club. Avec l’application Free Foot, disponible sur iOS et Android, les abonnés peuvent déjà profiter d’extraits quasi-directs des matchs de Ligue 1, de contenus exclusifs et d’un accès privilégié à l’univers du club.

Source : Portail Free

