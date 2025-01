Déploiement de la 4G : SFR appuie plus sur l’accélérateur que Free Mobile, Bouygues Telecom et Orange

Lors du mois de décembre, SFR a déployé près de 500 nouveaux sites 4G. Les opérateurs poursuivent leurs efforts afin de parfaire le maillage de leur réseau.

Le nouvel observatoire de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) pour le mois de décembre 2024 montre une progression continue des déploiements de la 4G en France. Au 1er janvier 2025, 69 294 sites 4G sont autorisés, dont 61 213 en service en métropole.

En décembre 2024, les autorisations de nouveaux sites ont augmenté de 0,5 %, tandis que les mises en service effectives ont progressé de 0,9 %. Cette dynamique reflète l’engagement des opérateurs à renforcer la couverture réseau, essentielle pour répondre aux besoins croissants en connectivité mobile.

Les opérateurs ont poursuivi leurs déploiements avec des évolutions notables :

Orange : 31 508 sites actifs (+179)

: 31 508 sites actifs (+179) Bouygues Télécom : 29 100 sites actifs (+280)

: 29 100 sites actifs (+280) SFR : 28 596 sites actifs (+498)

: 28 596 sites actifs (+498) Free Mobile : 28 251 sites actifs (+273)

SFR en tête des déploiements en décembre

Sur le mois de décembre, SFR se distingue avec 498 nouveaux sites mis en service. Bouygues Telecom et Free Mobile suivent avec respectivement 280 et 273 nouveaux sites actifs. Orange, malgré un rythme de déploiement plus mesuré, reste le leader en nombre total de sites actifs, soit 31 508 sites techniquement opérationnels contre par exemple 28 251 sites pour Free Mobile. L’ex-trublion a activé durant le mois de décembre 261 antennes 700 MHz, 229 sur la bande 1800 MHz, 196 sur la fréquence 2100 MHz et 188 antennes 2600 MHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox