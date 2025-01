Free propose “l’Arrondi sur salaire” à tous ses salariés afin de soutenir des associations comme Emmaüs et Télécoms sans frontières

L’arrondi sur salaire est un levier solidaire face aux catastrophes pour Free, avec l’exemple du cyclone Chido à Mayotte.

Face à l’urgence provoquée par le cyclone Chido à Mayotte, la Fondation d’entreprise Free illustre la puissance de la solidarité en mobilisant des moyens concrets pour venir en aide aux populations sinistrées. Parmi les initiatives phares, le dispositif d’arrondi sur salaire, mis à disposition des collaborateurs du Groupe Iliad, prend une place dans l’engagement de long terme.

Ce système permet aux collaborateurs de donner les centimes de leur salaire chaque mois à des associations partenaires, dont Télécoms Sans Frontières. Chaque contribution est doublée par l’entreprise, amplifiant ainsi l’effet des dons.

Le dispositif d’arrondi sur salaire soutient :

Télécoms Sans Frontières : Interventions dans les crises humanitaires, comme à Mayotte ou en Ukraine.

E-Enfance : Protection des mineurs contre les dangers du numérique. “Les dons contribuent à financer des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs parents sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet, tels que le cyberharcèlement, la cyberdépendance, ou encore la prévention des contenus inappropriés”, annonce la Fondation Free.

Emmaüs France : Lutte contre l’exclusion et la précarité.

Impala Avenir : Formations et dispositifs d’insertion pour les jeunes déscolarisés. Les dons servent à financer notamment la mise en place d’une nouvelle formation de l’école Les Plombiers du numérique dédiée aux métiers, en tension, de la Smart City en équipant les plateaux de formation.

En réponse au cyclone qui a gravement touché l’archipel, la Fondation Free a également alloué un don exceptionnel de 50 000 € à son partenaire associatif Télécoms Sans Frontières (TSF). Ces fonds ont permis à TSF de déployer des infrastructures de communication d’urgence pour reconnecter les habitants avec leurs proches et coordonner l’aide humanitaire sur place.

Depuis le 22 décembre, les équipes de TSF, en collaboration avec les autorités locales et d’autres ONG, ont installé des points Wi-Fi gratuits et organisé des appels sans frais pour les sinistrés, comme en témoigne Yassira, habitante de Tsingoni : “Les premiers jours, tout le monde était focus sur : qui est vivant ? […] Je connais des gens qui ont marché cinq heures jusqu’à Mamoudzou pour trouver un point de connexion et rassurer leur famille.” Ces actions connectent quotidiennement 200 personnes, soulignant le rôle crucial de la communication dans les situations d’urgence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox