Mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox, il est désormais impossible de sauter les pubs des chaînes de TF1 sur les enregistrements cloud

Après le start-over et le contrôle du direct, TF1 étend ses restrictions aux enregistrements via Oqee (cloud) sur le Player TV Free 4K des Freebox Pop et Ultra.

Les abonnés Freebox font face à une nouvelle limitation imposée par TF1, cette fois-ci concernant les enregistrements effectués via l’application TV Oqee sur le boîtier TV des Freebox Pop et Ultra. En plus de l’impossibilité de passer les publicités lors des visionnages en différé via le contrôle du direct ou le start-over, cette mesure s’applique désormais également aux enregistrements cloud des programmes diffusés sur les chaînes du groupe TF1, à savoir TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films. Un message s’affiche désormais à l’écran : “A la demande de TF1 cette action est bloquée pendant ce passage publicitaire”.

Avec cette nouvelle restriction touchant les enregistrements, les utilisateurs de l’application Oqee perdent une fonctionnalité essentielle pour profiter de leurs programmes préférés de manière flexible. Selon nos constatations, les autres versions d’Oqee comme l’application iOS et Android ou celle sur navigateur, sont pour l’heure épargnées. Il est toujours possible pour le moment de passer les publicités dans les enregistrements sur le cloud via ces versions. Idem pour les enregistrements effectués sur disque dur comme par exemple sur celui de la Freebox Révolution.

Ces restrictions s’inscrivent dans une stratégie de TF1 visant à protéger ses revenus publicitaires, une part essentielle de son modèle économique. Le mois dernier, Free a expliqué que la mise en place de ce type de blocage ne découle pas de sa propre volonté, mais résulte directement des conditions imposées par TF1. “Notre autorisation de diffusion des chaînes est conditionnée à la mise en place de cette fonctionnalité”, a déclaré l’opérateur, pointant du doigt les exigences contractuelles des chaînes. Ainsi, TF1 aurait fait de ces restrictions un préalable à la diffusion de ses flux sur les box.