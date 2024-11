TF1 impose désormais une nouvelle restriction très agaçante sur ses chaînes à de nombreux abonnés Freebox

Revenir en arrière dans les programmes des chaînes de TF1 ou faire pause pour mieux contourner ensuite les publicités, n’est désormais plus possible pour les abonnés Freebox via Oqee.

Depuis peu, de nombreux abonnés Freebox ont remarqué une nouvelle restriction imposée par TF1 sur l’application TV de Free Oqee disponible sur de nombreux supports pour tous les abonnés Freebox : il est désormais impossible de passer les publicités lors d’un visionnage en différé sur la chaîne via le contrôle du direct ou start over. Si cette mesure était déjà en place pour les replays, cette nouvelle interdiction s’avère frustrante voire très agaçante pour les abonnés qui avaient pris l’habitude d’utiliser les fonctions de pause et d’avance rapide sur le différé pour contourner les publicités, notamment lorsqu’ils ne pouvaient pas suivre un programme en direct ou qui souhaitaient rattraper leur retard sur le live. Pour le moment, seules les chaînes du groupe audiovisuel privé, à savoir TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films sont concernées par cette restriction.

Lorsque les abonnés Freebox tentent d’accélérer pendant une pause publicitaire, un message s’affiche désormais à l’écran : « À la demande de TF1, cette action est bloquée durant ce passage publicitaire ». Pas d’autre choix alors que de regarder la coupure publicitaire jusqu’à son terme. Ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large de TF1 pour maximiser les revenus publicitaires. En imposant aux téléspectateurs de visionner les spots publicitaires même en différé, la chaîne s’assure que les annonceurs bénéficient d’une visibilité optimale, ce qui est essentiel pour lui dans un contexte de concurrence accrue avec les plateformes de streaming sans publicité ou à publicité limitée (comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime Video).

Les Freebox Pop et Ultra sont directement concernées par cette restriction. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours si vous constatez ou non cette limitation sur le Player Devialet de la Freebox Delta et sur la Freebox Révolution via la fonction de contrôle du direct. Il subsiste aujourd’hui une autre solution pour s’affranchir, l’enregistrement des programmes sur le disque dur de votre Freebox ou sur le cloud.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox