Canal+ envoie à un mail à des abonnés pour leur annoncer l’arrivée de trois nouvelles chaînes dans leur offre

Boomerang, Cartoon Network et Cartoonito sont à présent incluses pour certains abonnés Canal+.

Après avoir annoncé le 15 novembre, le renouvellement de son accord de distribution des chaînes Eurosport pour ses abonnés en France, mais aussi un renforcement de son partenariat avec le groupe Warner Bros. Discovery avec l’arrivée prochaine de Boomerang, Cartoon Network et Cartoonito, Canal+ ne perd pas de temps. La filiale de Vivendi envoie actuellement un mail à des abonnés pour leur annoncer l’intégration de ces 3 chaînes dans leur offre. Deux d’entre elles (Boomerang, Cartoon Network) marquent leur retour après un retrait en janvier 2023, les négociations commerciales n’aient alors pas abouti.

Selon nos constatations et certains retours d’abonnés, ces trois chaînes jeunesse sont désormais incluses dans le pass divertissement de Canal+ et certaines offres historiques, le pack Famille et l’offre Intégrale, en plus d’être disponibles sur Max. Ce dernier est offert pendant 2 mois aux nouveaux abonnés avec engagement 24 mois. Il est par ailleurs accessible à 10€/mois sans engagement depuis l’espace client. Il comprend désormais plus de 50 chaînes, comme celles de Disney, les flux payants de M6 et beaucoup d’autres comme Planète+, Nickelodeon, Paramount Channel, Comedy Central, Comedie+, Game One, MGGTV.

