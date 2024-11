Canal+ annonce un accord de dernière minute avec Eurosport, les chaînes restent dans ses offres

Finalement, les chaînes Eurosport resteront dans les offres Canal. Les abonnés et notamment les clients Freebox avec TV by Canal peuvent souffler.

Une nouvelle idylle in extremis. “CANAL+ est heureux d’annoncer le renouvellement de son accord de distribution des chaînes Eurosport pour ses abonnés en France et en Suisse. Grâce à ce partenariat, les abonnés CANAL+ continueront d’accéder aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2. Ils pourront ainsi continuer à suivre des compétitions d’envergure internationale dont l’Open d’Australie, l’US Open et les tournois de tennis de l’ATP, en cyclisme les Grands Tours, sans oublier la Coupe du Monde de ski alpin, l’EHF Champions League de handball et tous les sports olympiques, à l’approche du retour des JO en Europe à Milan – Cortina, en 2026″, annonce un communiqué.

Les abonnés CANAL+ en France métropolitaine pourront en outre bientôt accéder aux contenus de l’option sport de Max en complément, afin de profiter de l’offre sport la plus complète. Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué entre CANAL+ et son partenaire historique Warner Bros. Discovery, faisant suite :

• A la signature en janvier 2024 d’un accord pluriannuel exclusif avec Warner Bros. Discovery, permettant à CANAL+ d’être le seul service d’abonnements en France à pouvoir diffuser les films de Warner Bros. Pictures seulement six mois après leur sortie en salles en France ;

• A la conclusion d’un accord de distribution ayant permis d’intégrer Max, le service de streaming de Warner Bros. Discovery, dans les offres CANAL+ en France depuis le 11 juin 2024.

