Mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox, Free annonce finalement offrir Famille by Canal pendant 12 mois seulement

L’espace abonné Freebox indique une nouvelle information. L’option Famille by Canal offert dispose désormais d’une date limite : 1 an offert avec résiliation automatique.

Une annonce qui change la donne, dans le mauvais sens du terme. Depuis fin octobre, les abonnés Freebox sans TV by Canal peuvent profiter de l’option Famille by Canal et ses 40 chaînes gratuitement sans limite de durée affichée en activant l’option sur leur espace abonné.

Mais ça c’était avant. Après avoir indiqué la semaine dernière que cette offre était en réalité disponible dans “la limite des stocks disponibles”, Free annonce désormais une date limite. Les abonnés Freebox disposeront en réalité de cette offre sans surcoût pendant 1 an. La résiliation sera automatique à la fin des 12 mois. Pour ceux qui souhaiteront continuer l’aventure, l’offre sera par la suite facturée 4,99€/mois sans engagement. Cette communication tardive de l’opérateur risque de susciter un réel mécontentement chez les Freenautes bien que l’offre reste intéressante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox