Nouveau : Free offre désormais sans limite de durée Famille by Canal et ses 40 chaînes à ses abonnés Freebox

Free continue d’enrichir ses offres Freebox en offrant désormais l’accès aux 40 chaînes de Famille by Canal et myCanal à ses abonnés.

Une très bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop, mini 4K, Révolution Light, et même Crystal, Free leur permet dès à présent d’accéder au bouquet Famille by Canal sans surcoût et sans limite de temps. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” puis ‘Famille by Canal” et d’activer l’option.

“Séries inédites, documentaires originaux, programmes jeunesses, musique et spectacles… vous avez l’embarras du choix! Famille by Canal inclut plus de 40 chaînes TV d’exception pour les petits et les grands comme Disney Channel, Gulli Max, Comédie+, Télétoon+, Paris Première, Polar+ et National Geographic… Et avec l’appli myCANAL, retrouvez toutes vos chaînes TV en direct et en replay. Où vous voulez et quand vous le voulez, même hors connexion”, présente Free. Ce bouquet inclut les mêmes chaînes que TV by Canal à l’exception des chaînes sportives comme Eurosport ou encore Infosport+.

Auparavant affichée à 4,99€/mois, cette option est donc désormais exclusivement offerte aux abonnés Freebox, et ce sans engagement. Pour en profiter immédiatement, Free donne quelques indications : ” Sur un Player TV Crystal, mini 4K, Révolution ou Free Devialet, il vous suffit de le redémarrer. Sur un Player TV Pop ou une Apple TV 4K, allez sur l’application OQEE de votre Player, rubrique Profil, Télévision et cliquez sur Rafraichir les droits”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox