Chaînes, service, que propose l’offre Famille by Canal désormais offerte aux abonnés Freebox ?

Free propose désormais à ses abonnés Freebox d’accéder à Famille by Canal gratuitement, mais que propose réellement cette offre assez particulière ?

Une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qui cherchaient à enrichir leur offre TV, Famille by Canal est désormais disponible sans aucun frais affiché sur leur espace abonné. Exception faite des abonnés disposant déjà de TV by Canal incluse dans leur offre, soit les abonnés Freebox Révolution, Delta et Ultra. Univers Freebox vous propose un résumé des attraits de cette offre plutôt intéressante.

De nombreuses chaînes disponibles

Vous pouvez retrouver la liste complète des chaînes incluses dans Famille by Canal dans le tableau ci-dessous :

Paris Première (Canal 28)

Disney Channel (Canal 49)

Teva (Canal 53)

TVBreizh (Canal 54)

Polar+ (Canal 55)

SERIE CLUB (Canal 56)

Novelas TV (Canal 58)

Planète + (Canal 59)

National Geographic (Canal 60)

Nat Geo Wild(Canal 61)

Olympia TV (Canal 79)

Comedie+ (Canal 80)

M6 Music (Canal 83)

MTV (Canal 84)

MCM (Canal 87)

Mangas (Canal 90)

Disney Channel+1 (Canal 139) Disney Junior (Canal 140)

Tiji (Canal 142)

Piwi (Canal 143)

Canal J (Canal 149)

Teletoon(Canal 150)

Tleteoon +1 (Canal 151)

Planète + Crime (Canal 200)

Planète+ Aventure (Canal 201)

Ushaïa TV (Canal 204)

Histoire TV (Canal 205)

Toute l’histoire (Canal 206)

Museum TV (Canal 213)

La chaîne météo (Canal 230)

Cstar Hits (Canal 259)

RFM TV (Canal 261)

Les thématiques sont ainsi assez diverses, allant de chaînes généralistes comme Téva ou Paris Première, en passant par des chaînes plus spécialisées, par exemple en séries TV avec Serie Club ou Novelas TV. Les amateurs de documentaires pourront se tourner vers les deux chaînes Planètes+, ou encore Histoire V, Ushuaïa TV… Et les plus jeunes ne sont pas en reste, avec bien sûr Disney Channel mais aussi des programmes pour tous petits comme sur Piwi ou Canal J. On peut également trouver des chaînes musicales.

Cette variété de thématique est ce qui donne un grand intérêt à l’offre, puisque les bouquets proposés par les opérateurs sont généralement axés sur un thème ou une culture bien précise, ici, vous avez droit à un bouquet généraliste avec au moins une chaîne qui pourra ravir chaque membre du foyer.

MyCanal inclus

Ce bouquet, outre les nombreuses chaînes qui sont incluses dedans, a pour particularité de donner accès à ses abonnés à myCanal, la plateforme de Canal+ permettant d’accéder aux contenus de votre offre directement sur de nombreux supports, tant pour le replay qu’en direct. Cette dernière est disponible sur iOS, Android, Android TV, Apple TV et bien d’autres plateformes, y compris récemment Android automotive.

Un des intérêts de l’application est notamment la possibilité d’enregistrer un programme pour le visionner hors connexion. Pour y accéder, il faudra simplement tenter de se connecter sur l’application ou la version navigateur selon vos besoins avec vos identifiants Freebox. En cliquant sur “vous connecter”, choisissez “créer mon compte” puis “abonné à une offre TV by Canal”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox