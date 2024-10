Lancement d’une toute nouvelle version de myCanal pour Android Automotive

myCanal offre désormais une expérience complète à ses abonnés qui souhaitent y accéder dans leur véhicule via le système d’exploitation de Google.

Pilier de la stratégie d’agrégation de Canal+, myCANAL est la plateforme qui permet aux abonnés d’accéder à un vaste catalogue de contenus, comprenant films, séries, documentaires, émissions TV et événements sportifs en direct. Elle propose également le replay, le contrôle du direct, et la possibilité de télécharger des contenus pour un visionnage hors-ligne sur de nombreux supports comme les smartphones Android et iOS, ordinateurs, TV connectées (Samsung, LG), ou encore les boîtiers Apple TV, Android TV, les consoles de jeux ( Playstation, Xbox) ou via Chromecast et Airplay. Ce 17 octobre, la filiale de Vivendi annonce sur le Google Play Store une nouvelle version de son application sur un autre support dont on parle peu, Android Automotive. Cette nouvelle mise à jour “offre désormais une expérience complète ! Vous pouvez regarder tous vos contenus myCanal en vidéo lorsque votre véhicule est à l’arrêt (recharge, attente, etc.), et continuer à écouter le son en roulant, vous permettant ainsi de suivre vos événements sportifs ou les actualités”.

Pour ceux qui ne le savent pas, Android Automotive est un système d’exploitation conçu par Google pour être intégré directement aux véhicules, offrant une interface native pour contrôler la navigation, les médias, et d’autres fonctions du véhicule. Depuis le 4 octobre, les abonnés Canal+ peuvent aussi profiter pour la 1ère fois comme à la maison de tous les contenus et fonctionnalités de l’application Canal+, directement à bord de leur véhicule Renault à condition qu’ils soient équipés de la technologie openR link.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox