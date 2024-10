L’application Canal+ et tous ses contenus débarquent dans les véhicules Renault grâce à un “partenariat inédit et innovant”

A partir du 4 octobre, les abonnés Canal+ pourront profiter pour la 1ère fois comme à la maison de tous les contenus et fonctionnalités de l’application Canal+, directement à bord de leur véhicule Renault. L’application fonctionnera seulement lorsque leur voiture sera à l’arrêt.

Renault et Canal+ annoncent ce 2 octobre s’associer pour innover et offrir “une nouvelle façon de profiter des meilleurs contenus en mobilité, rendant ainsi l’expérience des abonnés de Canal+ toujours plus simple”. Premier effet de ce partenariat “inédit “, l’application Canal+ sera disponible au téléchargement à partir du 4 octobre 2024 dans les véhicules connectés du constructeur français, en France, Suisse et Pologne à condition qu’ils soient équipés de la technologie openR link.

“Elle sera également préinstallée sur les véhicules Renault compatibles, offrant aux abonnés de Canal+ une nouvelle manière d’accéder au meilleur du cinéma avec plus de 300 films inédits par an, des Créations Originales CANAL+, des grandes séries internationales, des documentaires, du divertissement et du sport en direct ou à la demande”, annonce un communiqué.

Les abonnésCanal+ bénéficieront de toutes les fonctionnalités de l’application directement dans leur véhicule, y compris le Mode Expert pour profiter par exemple lors de la recharge, d’une expérience enrichie pour les plus grandes compétitions sportives à bord de leur Renault 5 ou Scénic E-Tech electric. Pour conduire en toute sécurité, l’application Canal+ fonctionnera uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox