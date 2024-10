La disparition de NRJ12 de la TNT fait peser la menace de la cession de la chaîne Chérie 25

NRJ 12 continue de s’opposer au rejet de sa candidature pour la TNT, mais se prépare au pire et pourrait même vendre Chérie 25 si elle n’obtient pas gain de cause.

Le rejet des candidatures de NRJ 12 et C8 pour une place sur la TNT à partir de 2025 pourrait avoir bien des répercussions. Le groupe NRJ annonçait ainsi ce mardi 1er octobre avoir “pour objectif de faire en sorte que NRJ 12 dispose à nouveau à compter du 1er mars 2025 d’une autorisation d’émettre en TNT“.

S’il s’agit d’un cap clair pour le groupe, qui approuve la décision du Conseil d’état d’accélérer l’instruction du recours qu’il a initié, il se prépare au pire. Dans son communiqué, NRJ Group explique ainsi que si la décision de l’Arcom est maintenue et que NRJ 12 est écartée de la TNT à compter de 2025, la viabilité économique de la chaîne, et donc son existence serait en péril. Or, si NRJ 12 disparaissait par manque de viabilité, Chérie 25 serait “privée de l’effet d’entraînement […] et de la mutualisation des charges avec l’autre chaîne TNT du pôle“. De quoi occasionner un résultat opérationnel fortement et durablement négatif.

Paré à cette éventualité, le groupe indique ainsi que “toutes les mesures nécessaires au regard des lourdes pertes qu’une telle décision entraînerait pour le pôle Télévision du Groupe devraient être envisagées, y compris une éventuelle cession de Chérie 25“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox