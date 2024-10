Clin d’oeil : devenir un jour maire de Paris, le rêve un peu fou de Xavier Niel

Xavier Niel, l’homme derrière Free, l’école 42 et Station F, a évoqué un rêve un peu fou : devenir maire de Paris ! Invité sur France Inter, le patron des télécoms a partagé sa vision d’une carrière politique, qu’il pourrait d’une manière hypothétique envisager dans vingt ans, en revenant sur un passage de son dernier livre, Une sacrée envie de foutre le bordel. Il confie qu’il adorerait diriger la ville lumière, mais plus tard, quand il sera “vieux et retraité des télécoms”.

Pour le fondateur de Free, être maire, c’est être proche des citoyens : “Je trouve que le maire, c’est celui qui a la proximité, qui est proche et qui est au contact des Français, donc j’adore ce métier” a-t-il souligné et d’ajouter : “J’adore ma ville”.

Le milliardaire français reconnaît cependant que, dans vingt ans, à 75 ans, il ne correspondra probablement pas aux attentes des Parisiens. Alors pour l’instant, il laisse ce rêve de côté, tout en continuant à s’occuper de ses nombreuses entreprises. Mais qui sait, peut-être qu’un jour, Paris accueillera son “Bloomberg à la française” !