60 Millions de Consommateurs pointe du doigt le cauchemar de l’itinérance involontaire pour des abonnés Free Mobile et l’inflexibilité de l’opérateur

Voyager ou vivre près de certaines frontières peut entraîner une connexion non souhaitée en itinérance, occasionnant parfois du hors-forfait. Des abonnés Free Mobile l’ont vécu mais ne se verront pas remboursés.

“Un voyage en Grèce n’est déjà pas donné. Et quand des frais d’itinérance hors forfait téléphonique viennent s’ajouter à la note finale, il y a de quoi désespérer”, fin septembre, l’association 60 Millions de Consommateurs est revenue sur plusieurs mésaventures vécues par des abonnés Free Mobile.

Steven pensait avoir tout prévu pour son escapade en Grèce, mais il ne s’attendait pas à ce que son téléphone prenne des vacances en Albanie. En visitant la splendide île de Corfou, son portable a décidé de se connecter à un réseau albanais, entraînant une facture salée de 52 € pour quelques minutes de surf involontaire. La raison ? L’Albanie ne fait pas partie de la liste des pays inclus dans son forfait Free, contrairement à la Grèce.

Malgré avoir rapidement désactivé sa 4G après avoir reçu un SMS le prévenant de son atterrissage numérique en Albanie, Steven n’a pas échappé à la facturation. Free justifie ces frais : « L’abonné a été prévenu, donc c’est normal qu’il soit facturé ». Un argument que l’opérateur tire du règlement européen, qui impose une information des abonnés sur la gestion de l’itinérance dans les zones frontalières. Mais Steven pourrait bien ne pas en rester là et faire appel au Médiateur des communications électroniques pour tenter de récupérer ses 52 €.

Le cauchemar de l’itinérance touche aussi la France

Et ce n’est pas un cas isolé ! Michel, habitant de Siouville-Hague, dans la Manche, subit également les désagréments d’un bornage intempestif. Vivant à proximité des îles anglo-normandes, il se retrouve facturé comme s’il faisait un petit tour en Angleterre, alors qu’il n’a jamais quitté la France, lui qui dispose d’un forfait 2€ avec booster 20 Go. Là aussi, Free campe sur ses positions et refuse de rembourser. Ces mésaventures montrent qu’il faut rester vigilant, même en voyageant près des frontières. L’itinérance involontaire peut rapidement transformer vos vacances en cauchemar… tarifaire !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox