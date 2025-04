Profitez de votre TV 4K : TF1 annonce de nouveaux contenus UHD pour ce mois d’avril disponibles sur les Freebox compatibles

De nouveaux contenus 4K sur la Freebox en avril pour les abonnés qui disposent du matériel compatible.

Outre les quelques chaînes 4K de la Freebox qui diffusent 100% de leurs contenus en format UHD (France 2 UHD , INULTRA et et Festival 4K) il existe également les déclinaisons de de TF1 et M6 version 4K, mais avec uniquement quelques programmes en UHD. C’est donc le cas de TF1 4K, canal 101 de Freebox TV, disponible gratuitement pour les abonnés Freebox idoines, à savoir Delta, Pop, One, Mini 4K et Ultra, qui annonce qu’il va proposer de nouveaux contenux en 4K ce mois-ci.

Black Panther : Wakanda Forever (upscale en 4K) : le dimanche 13 avril à 21h10

Mayday : Le dimanche 13 avril à 23h55

Astérix et Obélix l’empire du milieu : le dimanche 20 avril à 21h10

TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K, One, Pop,Delta et Ultra (la Freebox Révolution n’est, elle, pas compatible 4K) Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K en multi TV. Pour profiter de l’Ultra Haute Définition il est bien sûr nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K, même si la chaîne est accessible sur un simple téléviseur HD.

