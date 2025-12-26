RNC Mobile change de dimension, l’application phare des chasseurs d’antennes Free Mobile lance des nouveautés majeures

Pour les abonnés Free Mobile passionnés de réseau, cette version 5 marque une étape clé, RNC Mobile se renouvelle en profondeur avec une approche plus professionnelle, plus personnalisable et toujours aussi pointue dans l’analyse du réseau mobile. Une évolution majeure qui confirme son statut d’outil de référence pour comprendre et traquer les performances du réseau Free Mobile.

Après plus d’un an de développement intensif, RNC Mobile franchit un cap majeur. L’application incontournable pour les abonnés Free Mobile les plus curieux et pour les chasseurs d’antennes les plus aguerris, se met à jour en profondeur avec le déploiement de sa version 5, désormais accessible en open bêta sur Android.

Déployée sous la référence 5.3.1-27496, cette nouvelle mouture est proposée à l’ensemble des bêta-testeurs inscrits via le Play Store. Elle marque surtout une transformation majeure de l’expérience utilisateur, portée par une refonte complète de l’interface, pensée pour un usage quotidien plus fluide, plus lisible et plus personnalisable.

Une interface repensée pour un usage expert… et modulable

Cette version 5 introduit un principe central : la modularité par cartes. Chaque utilisateur peut désormais choisir précisément les informations affichées, que ce soit dans le moniteur radio ou dans le moteur de Speedtest. Une évolution particulièrement appréciable pour adapter l’application à ses usages : suivi réseau en mobilité, chasse sur le terrain ou analyse plus poussée des performances radio.

Autre nouveauté, la création d’un compte RNC Mobile, possible via Google ou Discord. Elle permet de sauvegarder et restaurer automatiquement les journaux, speedtests, contributions et photos, renforçant la continuité entre appareils et sessions.

Speedtests, radio et chasse aux antennes avec des outils encore plus poussés

Côté mesures, RNC Mobile muscle nettement son jeu. Le nouveau moteur de Speedtest, compatible Android 15 et versions ultérieures, permet désormais de choisir le nombre de threads en upload. L’historique des tests et les statistiques d’utilisation radio ont également été enrichis pour offrir une vision plus fine des performances réseau dans le temps.

Les chasseurs d’antennes profiteront quant à eux de plusieurs améliorations notables :

ajout du TA (Timing Advance) pour faciliter l’identification des sites en mode chasse,

calcul automatique du multiplicateur TA sur les sites déjà identifiés,

affichage du profil d’élévation directement dans le moniteur,

moteur de recherche cartographique plus efficace,

et mode voiture optimisé pour les relevés en mobilité.

Cette version 5 introduit également de nouveaux éléments de confort et de collaboration. Une messagerie interne fait son apparition, accompagnée de notifications dédiées. La galerie photo a été revue, tandis que les icônes de notification affichent désormais clairement la technologie et la fréquence utilisées. Les zones d’exclusion ont aussi été étendues aux Speedtests afin d’affiner les analyses.

Comme toute version bêta, cette mouture n’est pas exempte de bugs. L’équipe RNC Mobile invite donc les utilisateurs à remonter les éventuels dysfonctionnements via le Discord officiel ou directement par message privé depuis l’application. Pour les abonnés Free Mobile passionnés de réseau, cette version 5 marque une étape clé : RNC Mobile change de dimension, avec une approche plus professionnelle, plus personnalisable et toujours aussi pointue dans l’analyse du réseau mobile. Une évolution majeure qui confirme son statut d’outil de référence pour comprendre — et traquer — les performances du réseau Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox